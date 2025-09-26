Новини
Микел Артета с надежда за нов договор на Букайо Сака в Арсенал

26 Септември, 2025 21:05 393 1

  • арсенал-
  • букайо сака-
  • микел артета-
  • уилям салиба-
  • нов договор-
  • английска висша лига-
  • футболни трансфери-
  • реал мадрид

Мениджърът не скри желанието си да види младия талант обвързан с клуба за още по-дълъг период

Микел Артета с надежда за нов договор на Букайо Сака в Арсенал - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Мениджърът на Арсенал Микел Артета изрази оптимизъм, че една от най-ярките звезди на тима – Букайо Сака – ще последва примера на съотборника си Уилям Салиба и ще се обвърже дългосрочно с лондонския клуб. Новината идват на фона на очакваното официално потвърждение за новия петгодишен контракт на Салиба, което се очаква да бъде обявено през следващата седмица, съобщава агенция ДПА.

Артета не скри желанието си да види младия талант обвързан с клуба за още по-дълъг период. "Ще бъда изключително щастлив, ако това се случи. От всичко, което знам, Букайо е изключително доволен и горд от ролята си в отбора. Вярвам, че нещата ще се развият по естествен път, както винаги досега. Всички са наясно колко ключов е той за нашия състав. Надявам се, че ще успеем да го задържим", сподели Артета, отговаряйки на въпрос за евентуалното подновяване на договора на Сака.

В същото време наставникът на "топчиите" коментира и слуховете за интерес от страна на Реал Мадрид към 24-годишния Салиба. Артета разкри, че е провел откровен разговор с френския защитник, който ясно е заявил желанието си да остане на "Емиратс" и да продължи развитието си под негово ръководство.

"Когато се появят подобни слухове, това е знак за високите очаквания към играчите ни. Всеки футболист има мечти, но когато разговарях с Уилям, той категорично заяви: 'Искам да остана тук, искам да играя за този клуб и съм много щастлив.' Това беше прекрасно да го чуя", разкри Артета.

Салиба се утвърди като един от стълбовете в защитата на Арсенал през последните сезони, а постоянството и зрелостта му впечатляват както треньорския щаб, така и феновете на отбора.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
