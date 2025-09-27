Барселона се завръща на обновения "Камп Ноу": Ето кога ще се случи това

Футболните фенове на Барселона могат да започнат да отброяват дните до дългоочакваното завръщане на любимия си отбор на легендарния стадион "Камп Ноу". Според информация на каталунското радио RAC1, каталунският гранд ще изиграе първия си мач на реновираното съоръжение в 9-ия кръг на Ла Лига срещу тима на Жирона.

Първоначалните планове предвиждаха "блаугранас" да открият сезон 2025/26 на модернизирания си дом, но поради забавяния в строителните дейности това не стана факт. Въпреки това, надеждите на привържениците са насочени към предстоящия сблъсък с Жирона, който ще отбележи нова ера за клуба на митичния стадион.

До тогава, Барселона ще продължи да приема своите съперници на Олимпийския стадион в града. Именно там, на 1 октомври, "каталунците" ще се изправят срещу настоящия европейски клубен шампион – Пари Сен Жермен, в пореден вълнуващ двубой.

Реконструкцията на "Камп Ноу" е част от мащабния проект "Еспай Барса", който цели да превърне стадиона в един от най-модерните футболни храмове в света. Очаква се обновеното съоръжение да предложи несравним комфорт и уникална атмосфера както за играчите, така и за хилядите фенове, които с нетърпение очакват да се завърнат по трибуните.