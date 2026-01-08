Ламин Ямал с трогателен жест към млад фен по време на ваканцията си в Дубай

Интересна случка с изгряващата звезда на Барселона Ламин Ямал, разчувства социалните мрежи в последните дни на годината.

По време на своята почивка в слънчевия Дубай, 17-годишният футболист реши да сподели радостта от играта с местни деца, като организира импровизиран мач на плажа заедно със свои приятели. Докато топката се търкаляше по златистия пясък, един от малките фенове, обзет от възторг, не успя да сдържи емоциите си. Момчето падна на колене пред Ямал и се опита да целуне краката му – жест на дълбоко възхищение и признателност към младия талант.

Реакцията на Ламин Ямал бе повече от впечатляваща и показа истинската му същност. Без да се колебае, той веднага вдигна детето, прегърна го сърдечно и не позволи на сцената да се превърне в нещо повече. Без излишна показност, без капка високомерие – само искрено уважение и топлина към своите почитатели.

Този мил момент бързо обиколи интернет пространството, като мнозина похвалиха Ямал за неговата скромност и човечност.

Феновете на Барселона и футболните запалянковци по цял свят не скриха възхищението си от поведението на младия играч, който за пореден път доказа, че големите сърца не се измерват само с успехите на терена.