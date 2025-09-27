ФЕНОМЕНАЛНО: България отново на финал на Световното по волейбол след повече от половин век

След дълго 55-годишно чакане, българският мъжки национален отбор по волейбол отново ще се бори за световната титла! Вълнуващата новина дойде след драматична победа над Чехия с 3:1 гейма на полуфиналите на Световното първенство във Филипините – успех, който връща България на финалната сцена за първи път от 1970 година насам.

В препълнената зала във Филипините, момчетата на Джанлоренцо Бленджини демонстрираха характер, воля и класа срещу изненадата на турнира – Чехия. Двубоят започна равностойно, като двата отбора си разменяха точки и напрежението се усещаше във въздуха. Българите обаче показаха хладнокръвие в ключовите моменти и успяха да вземат първия гейм с 25:20.

Във втората част чехите се мобилизираха и поведоха, но нашите национали не се предадоха. След оспорвана битка, съперникът все пак изравни резултата, затваряйки гейма с 25:23.

Третият гейм започна с леко предимство за Чехия, но българите, водени от вдъхновения Александър Николов, обърнаха развоя и спечелиха с 25:21.

В четвъртата част чехите не се отказаха и останаха плътно до нашия тим, но след решителна намеса на треньора Бленджини и силна серия в края, България затвори мача с 25:22.

Този успех е истински подвиг за българския волейбол, който не бе достигал финал на световно първенство от далечната 1970 година, когато домакинствахме шампионата и отстъпихме на ГДР. Сега, повече от половин век по-късно, "лъвовете" имат шанс да се окичат със златото и да прославят България на световната спортна карта.

Силната игра, борбеният дух и отличната тактическа подготовка на националите ни вдъхват надежда, че този път финалът може да донесе така жадуваната световна титла. Цялата страна е в очакване на големия мач, а феновете вече мечтаят за златен триумф.