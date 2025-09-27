ФЕНОМЕНАЛНО: България отново на финал на Световното по волейбол след повече от половин век

След дълго 55-годишно чакане, българският мъжки национален отбор по волейбол отново ще се бори за световната титла! Вълнуващата новина дойде след драматична победа над Чехия с 3:1 гейма на полуфиналите на Световното първенство във Филипините – успех, който връща България на финалната сцена за първи път от 1970 година насам.
В препълнената зала във Филипините, момчетата на Джанлоренцо Бленджини демонстрираха характер, воля и класа срещу изненадата на турнира – Чехия. Двубоят започна равностойно, като двата отбора си разменяха точки и напрежението се усещаше във въздуха. Българите обаче показаха хладнокръвие в ключовите моменти и успяха да вземат първия гейм с 25:20.
Във втората част чехите се мобилизираха и поведоха, но нашите национали не се предадоха. След оспорвана битка, съперникът все пак изравни резултата, затваряйки гейма с 25:23.
Третият гейм започна с леко предимство за Чехия, но българите, водени от вдъхновения Александър Николов, обърнаха развоя и спечелиха с 25:21.
В четвъртата част чехите не се отказаха и останаха плътно до нашия тим, но след решителна намеса на треньора Бленджини и силна серия в края, България затвори мача с 25:22.
Този успех е истински подвиг за българския волейбол, който не бе достигал финал на световно първенство от далечната 1970 година, когато домакинствахме шампионата и отстъпихме на ГДР. Сега, повече от половин век по-късно, "лъвовете" имат шанс да се окичат със златото и да прославят България на световната спортна карта.
Силната игра, борбеният дух и отличната тактическа подготовка на националите ни вдъхват надежда, че този път финалът може да донесе така жадуваната световна титла. Цялата страна е в очакване на големия мач, а феновете вече мечтаят за златен триумф.
2 Последния Софиянец
11:36 27.09.2025
3 Отец Дионисий
11:36 27.09.2025
4 Честито
Коментиран от #8
11:37 27.09.2025
6 пешо
11:37 27.09.2025
7 Ванк0-1
11:38 27.09.2025
8 Последния Софиянец
До коментар #4 от "Честито":Любо Ганев си разбира от работата.Знае как се печели.
Коментиран от #22
11:38 27.09.2025
11 ИВАН
Коментиран от #16, #18, #36
11:38 27.09.2025
13 Мелия
11:39 27.09.2025
18 Филипинец
До коментар #11 от "ИВАН":ПУМИЯР РУСОФИЛ
11:42 27.09.2025
20 фергюсън
11:43 27.09.2025
21 Ха ха
До коментар #1 от "аz СВОПобеда80":Добре,че не бяха на мястото на краварите.
11:43 27.09.2025
22 Сиконко
До коментар #8 от "Последния Софиянец":Кой 🤣🤣🤣🤣🤣
11:43 27.09.2025
26 Бат Венце Сикаджията
Коментиран от #45
11:46 27.09.2025
27 Само питам
До коментар #9 от "Аксаков":А за афроамериканските кравари?Тази година си ги оттепахме и мъжете и жените.Само евроджендърнята начело с Джиляску Водопада се сипят на тях.
11:46 27.09.2025
29 Последния Софиянец
До коментар #25 от "Буха ха":Полша и Италия играят по късно.
Коментиран от #35
11:47 27.09.2025
30 Григор
11:47 27.09.2025
31 Цък
До коментар #1 от "аz СВОПобеда80":След като не можеш да победиш, някого се почва с калните номера. А запада е уникален в калтащината. А руските спортисти са уникални, а във волейбола са извънземни.
11:47 27.09.2025
34 Мелани
До коментар #25 от "Буха ха":Мачът е в неделя, как да ти кажат? 😂
Коментиран от #41
11:48 27.09.2025
35 Буха ха
До коментар #29 от "Последния Софиянец":Прати го на мисирката Лазаров
11:48 27.09.2025
36 Альооо
До коментар #11 от "ИВАН":Кире,дръж си се за парапета и не издавай колко си неостър.
11:49 27.09.2025
38 Ку-ку
До коментар #5 от "Мара Атанасова":И аз искам, ама не само там.. 😜🤣🤣🤣
11:50 27.09.2025
39 Идън
11:50 27.09.2025
41 Буха ха
До коментар #34 от "Мелани":Много си неостра, пише се "на финала ще се изправим срещу победителя от другия полуфинал, Полша - Италия"
11:50 27.09.2025
42 Левскар
11:50 27.09.2025
43 Анджо
Браво на Българите , гледах мача и беше голямо напрежение 🦁🇧🇬🇧🇬🇧🇬🇧🇬🇧🇬🇧🇬 ♥️
11:51 27.09.2025
44 Да знаеш
До коментар #25 от "Буха ха":Полша или Италия ще играят от 13:30 днес.
11:51 27.09.2025
45 Ха ха
До коментар #26 от "Бат Венце Сикаджията":Моля рулеткаджии и картоиграчи да не пишат в момента.Този спорт не е за инвалиди .Умствени.
11:52 27.09.2025
46 Файърфлай
11:52 27.09.2025
47 Браво
11:56 27.09.2025