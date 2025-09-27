Новини
Спорт »
Волейбол »
ФЕНОМЕНАЛНО: България отново на финал на Световното по волейбол след повече от половин век

ФЕНОМЕНАЛНО: България отново на финал на Световното по волейбол след повече от половин век

27 Септември, 2025 11:34 1 552 47

  • национален отбор по волейбол -
  • световната титла-
  • победа-
  • чехия-
  • световното първенство-
  • филипините-
  • българия-
  • успех-
  • спорт-
  • новини

"Лъвовете" победиха Чехия

ФЕНОМЕНАЛНО: България отново на финал на Световното по волейбол след повече от половин век - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

След дълго 55-годишно чакане, българският мъжки национален отбор по волейбол отново ще се бори за световната титла! Вълнуващата новина дойде след драматична победа над Чехия с 3:1 гейма на полуфиналите на Световното първенство във Филипините – успех, който връща България на финалната сцена за първи път от 1970 година насам.

В препълнената зала във Филипините, момчетата на Джанлоренцо Бленджини демонстрираха характер, воля и класа срещу изненадата на турнира – Чехия. Двубоят започна равностойно, като двата отбора си разменяха точки и напрежението се усещаше във въздуха. Българите обаче показаха хладнокръвие в ключовите моменти и успяха да вземат първия гейм с 25:20.

Във втората част чехите се мобилизираха и поведоха, но нашите национали не се предадоха. След оспорвана битка, съперникът все пак изравни резултата, затваряйки гейма с 25:23.

Третият гейм започна с леко предимство за Чехия, но българите, водени от вдъхновения Александър Николов, обърнаха развоя и спечелиха с 25:21.

В четвъртата част чехите не се отказаха и останаха плътно до нашия тим, но след решителна намеса на треньора Бленджини и силна серия в края, България затвори мача с 25:22.

Този успех е истински подвиг за българския волейбол, който не бе достигал финал на световно първенство от далечната 1970 година, когато домакинствахме шампионата и отстъпихме на ГДР. Сега, повече от половин век по-късно, "лъвовете" имат шанс да се окичат със златото и да прославят България на световната спортна карта.

Силната игра, борбеният дух и отличната тактическа подготовка на националите ни вдъхват надежда, че този път финалът може да донесе така жадуваната световна титла. Цялата страна е в очакване на големия мач, а феновете вече мечтаят за златен триумф.


Поставете оценка:
Оценка 4.7 от 27 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Последния Софиянец

    38 0 Отговор
    Българи Юнаци!

    11:36 27.09.2025

  • 3 Отец Дионисий

    28 1 Отговор
    Господ е българин!

    11:36 27.09.2025

  • 4 Честито

    38 0 Отговор
    Като не те управляват осмокласници резултатите са на лице

    Коментиран от #8

    11:37 27.09.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 пешо

    37 1 Отговор
    имаме легендарни и славни спортисти истински българи , но политици само продажници

    11:37 27.09.2025

  • 7 Ванк0-1

    23 1 Отговор
    ШАМПИОНИ,честито българи.

    11:38 27.09.2025

  • 8 Последния Софиянец

    19 3 Отговор

    До коментар #4 от "Честито":

    Любо Ганев си разбира от работата.Знае как се печели.

    Коментиран от #22

    11:38 27.09.2025

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 ИВАН

    2 24 Отговор
    Много важно, и кой ли го топли, че едни мутри вкарали голове на други мутри, хахаха.

    Коментиран от #16, #18, #36

    11:38 27.09.2025

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Мелия

    14 0 Отговор
    Браво!!! Българи, юнаци!!! 🥳

    11:39 27.09.2025

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Филипинец

    5 5 Отговор

    До коментар #11 от "ИВАН":

    ПУМИЯР РУСОФИЛ

    11:42 27.09.2025

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 фергюсън

    24 1 Отговор
    Невероятми момчета !!!! Това са истинските спортисти !!! Вярвам във вас ,че ще станете световни шампиони !!

    11:43 27.09.2025

  • 21 Ха ха

    5 2 Отговор

    До коментар #1 от "аz СВОПобеда80":

    Добре,че не бяха на мястото на краварите.

    11:43 27.09.2025

  • 22 Сиконко

    1 0 Отговор

    До коментар #8 от "Последния Софиянец":

    Кой 🤣🤣🤣🤣🤣

    11:43 27.09.2025

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Бат Венце Сикаджията

    1 24 Отговор
    Кое му е феноменалното? Това е някакъв тъп колективен спорт, какъвто е и футбола. Всъщност волейбола е по тъп дори и от футбола. Кой знае ко станало!

    Коментиран от #45

    11:46 27.09.2025

  • 27 Само питам

    5 2 Отговор

    До коментар #9 от "Аксаков":

    А за афроамериканските кравари?Тази година си ги оттепахме и мъжете и жените.Само евроджендърнята начело с Джиляску Водопада се сипят на тях.

    11:46 27.09.2025

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Последния Софиянец

    5 0 Отговор

    До коментар #25 от "Буха ха":

    Полша и Италия играят по късно.

    Коментиран от #35

    11:47 27.09.2025

  • 30 Григор

    10 0 Отговор
    Юнаци!!! Гордеем се с вас момчета!

    11:47 27.09.2025

  • 31 Цък

    4 3 Отговор

    До коментар #1 от "аz СВОПобеда80":

    След като не можеш да победиш, някого се почва с калните номера. А запада е уникален в калтащината. А руските спортисти са уникални, а във волейбола са извънземни.

    11:47 27.09.2025

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Мелани

    0 0 Отговор

    До коментар #25 от "Буха ха":

    Мачът е в неделя, как да ти кажат? 😂

    Коментиран от #41

    11:48 27.09.2025

  • 35 Буха ха

    1 1 Отговор

    До коментар #29 от "Последния Софиянец":

    Прати го на мисирката Лазаров

    11:48 27.09.2025

  • 36 Альооо

    1 1 Отговор

    До коментар #11 от "ИВАН":

    Кире,дръж си се за парапета и не издавай колко си неостър.

    11:49 27.09.2025

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Ку-ку

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "Мара Атанасова":

    И аз искам, ама не само там.. 😜🤣🤣🤣

    11:50 27.09.2025

  • 39 Идън

    4 0 Отговор
    БРАВО,ЛЪВЧЕТА!УСПЕХ!

    11:50 27.09.2025

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Буха ха

    2 1 Отговор

    До коментар #34 от "Мелани":

    Много си неостра, пише се "на финала ще се изправим срещу победителя от другия полуфинал, Полша - Италия"

    11:50 27.09.2025

  • 42 Левскар

    6 0 Отговор
    Браво Български Лъвове.Бог е със вас и ви обича напук на всички.Няма случайности във тоя живот.България ще пребъде!!!

    11:50 27.09.2025

  • 43 Анджо

    3 2 Отговор
    В место да се радвате русофили , вие говорите за политика. Безмозъчни сте .
    Браво на Българите , гледах мача и беше голямо напрежение 🦁🇧🇬🇧🇬🇧🇬🇧🇬🇧🇬🇧🇬 ♥️

    11:51 27.09.2025

  • 44 Да знаеш

    1 0 Отговор

    До коментар #25 от "Буха ха":

    Полша или Италия ще играят от 13:30 днес.

    11:51 27.09.2025

  • 45 Ха ха

    1 1 Отговор

    До коментар #26 от "Бат Венце Сикаджията":

    Моля рулеткаджии и картоиграчи да не пишат в момента.Този спорт не е за инвалиди .Умствени.

    11:52 27.09.2025

  • 46 Файърфлай

    1 0 Отговор
    Те не са министри.Не са депутати.Не са кметове.Те са фамилия НИКОЛОВИ ! Те са БЪЛГАРИ ! Шапки долу !

    11:52 27.09.2025

  • 47 Браво

    0 0 Отговор
    Браво момчета. Пожелавам успех и на финала.

    11:56 27.09.2025

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ