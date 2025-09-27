Александър Николов: Утре излизаме да оцветим медала в злато

Българският волейболен ас Александър Николов не скри радостта си след историческия успех на националния ни отбор, който се класира за финала на Световното първенство по волейбол за мъже във Филипините. 18-годишният състезател отбеляза внушителните 31 точки в мача с Чехия!
За първи път от 1970 година насам българският тим ще се бори за златния медал на най-престижния форум в света на волейбола.
"Невероятно е наистина, не мога да повярвам, благодаря ви. Утре излизаме на финал. Целим се в златото, но и друг медал ще бъде успех.
Да, винаги съм казвал, че момчетата правят всичко възможно, за да ме поставят в най-добри условия, особено в днешния мач“, коментира звездата на България.
"Страшно много ви благодаря. Прибираме се медалисти, утре излизаме да оцветим в злато медала, обичаме ви“, завърши Николов на български език в телевизионното интервю след двубоя.
