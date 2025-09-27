Новини
Спорт »
Волейбол »
Александър Николов: Утре излизаме да оцветим медала в злато

27 Септември, 2025 12:04 1 063 13

България победи с 3:1 гейма Чехия и се класира на финал на Световното първенство по волейбол

Александър Николов: Утре излизаме да оцветим медала в злато - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Българският волейболен ас Александър Николов не скри радостта си след историческия успех на националния ни отбор, който се класира за финала на Световното първенство по волейбол за мъже във Филипините. 18-годишният състезател отбеляза внушителните 31 точки в мача с Чехия!

За първи път от 1970 година насам българският тим ще се бори за златния медал на най-престижния форум в света на волейбола.

"Невероятно е наистина, не мога да повярвам, благодаря ви. Утре излизаме на финал. Целим се в златото, но и друг медал ще бъде успех.

Да, винаги съм казвал, че момчетата правят всичко възможно, за да ме поставят в най-добри условия, особено в днешния мач“, коментира звездата на България.

"Страшно много ви благодаря. Прибираме се медалисти, утре излизаме да оцветим в злато медала, обичаме ви“, завърши Николов на български език в телевизионното интервю след двубоя.

Поставете оценка:
Оценка 4.4 от 13 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 2 родител

    13 1 Отговор
    Вярвам във вас момчета , и съм сигурен ,че ще вземете златен медал защото сте НАЙ-ВЕЛИКИТЕ

    12:08 27.09.2025

  • 3 българин

    14 1 Отговор
    Напълнихте ми душата , и сега сядаме с приятели да отпразнуваме победата !! Дано утре господ е с вас , и да стигнете върха !!

    12:09 27.09.2025

  • 4 Добруджанец

    7 1 Отговор
    Браво!!!

    12:12 27.09.2025

  • 6 Те ще оцветят медала в злато,

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    А ти гащите си в кафяво, когато утре в Молдова спечелят проевропейците.

    12:21 27.09.2025

  • 7 Хе-хе

    4 7 Отговор
    Победа като победа! Нищо особено! Сега ги хвалите, но когато дойдат тук със сребърните медали и политиците започнат да се снимат с тях, а те да благодарят на премиера Борисов и останалите 5-6 премиери, ще започнете критиките! Сега си поставете прилежно минусите, ...., така, благодаря и след като това, което казвам се случи, върнете се тук и прочетете внимателно какво предвиждам аналитично, без да пророкувам като шаман в делириум!

    Коментиран от #8, #9

    12:25 27.09.2025

  • 8 Браво

    0 1 Отговор

    До коментар #7 от "Хе-хе":

    Чумата да те тръшне.

    12:32 27.09.2025

  • 9 Гост

    3 0 Отговор

    До коментар #7 от "Хе-хе":

    Все тая! Те са деца, поне в моите очи! Да се радват и забавляват. И после на Запад в добрите отбори, и те така! Нашите внуци след 50 години ще гледат другия ни финал!

    12:33 27.09.2025

  • 11 Хе-хе

    0 3 Отговор
    Каквото и да правят, не могат да изкарат повече пари от един най обикновен футболист на Арда - Кържали! Най елитните мадами са при футболистите!

    Коментиран от #12

    12:41 27.09.2025

  • 13 Успех

    1 1 Отговор
    и само така, никакво отпускане, утре сте шампиони; гони до края.

    13:18 27.09.2025

