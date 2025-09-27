Джанлоренцо Бленджини: Момчетата умеят да страдат и да се задържат на полето, независимо от резултата

Националният отбор на България, воден от опитния италиански специалист Джанлоренцо Бленджини, написа нова златна страница в спортната ни история, като се класира за финала на Световното първенство по волейбол за мъже във Филипините. Това е първият подобен успех за страната ни през 21-ви век – истински триумф за младия състав, който впечатли всички с борбеност и талант.

Днес „лъвовете“ демонстрираха характер и воля, като категорично надиграха Чехия в полуфиналния сблъсък. Със завидна енергия и хъс, българските волейболисти не оставиха съмнение в превъзходството си и заслужено се поздравиха с победата, която ги изпрати на големия финал.

Въпреки историческото постижение, Джанлоренцо Бленджини запази хладнокръвие и реализъм. Треньорът подчерта, че успехът е плод на много труд, дисциплина и сплотеност в отбора, но предупреди, че най-важното тепърва предстои – битката за световната титла.

"Означава, че съм получил това, за което съм натискал по време на цялата подготовка, по време на всеки тренировъчен ден. Получавам отговор за това, което исках.

За тези момчета е толкова важно да получаваме този знак, че отборът се подобрява. Те умеят да страдат и да се задържат на полето, независимо от резултата. Днес не показахме най-добрия волейбол, на който сме способни, особено на сервис, но намерихме различни решения. Сега ни остава да мислим за утре и трябва да вложим цялата си ментална енергия.



Това е работата на треньора, напълно нормално е. След края на състезанието може да почивам, сега още не. По време на състезание не трябва да отпускаш газта“, коментира Бленджини веднага след края на мача с Чехия.