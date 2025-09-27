Новини
Спорт »
Волейбол »
Джанлоренцо Бленджини: Момчетата умеят да страдат и да се задържат на полето, независимо от резултата

27 Септември, 2025 12:46

  • националният отбор -
  • българия-
  • специалист-
  • джанлоренцо бленджини-
  • финал-
  • световното първенство по волейбол -
  • филипините

България се класира на финала на Световното по волейбол за първи път от 1970-а година насам

Джанлоренцо Бленджини: Момчетата умеят да страдат и да се задържат на полето, независимо от резултата - 1
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Националният отбор на България, воден от опитния италиански специалист Джанлоренцо Бленджини, написа нова златна страница в спортната ни история, като се класира за финала на Световното първенство по волейбол за мъже във Филипините. Това е първият подобен успех за страната ни през 21-ви век – истински триумф за младия състав, който впечатли всички с борбеност и талант.

Днес „лъвовете“ демонстрираха характер и воля, като категорично надиграха Чехия в полуфиналния сблъсък. Със завидна енергия и хъс, българските волейболисти не оставиха съмнение в превъзходството си и заслужено се поздравиха с победата, която ги изпрати на големия финал.

Въпреки историческото постижение, Джанлоренцо Бленджини запази хладнокръвие и реализъм. Треньорът подчерта, че успехът е плод на много труд, дисциплина и сплотеност в отбора, но предупреди, че най-важното тепърва предстои – битката за световната титла.

"Означава, че съм получил това, за което съм натискал по време на цялата подготовка, по време на всеки тренировъчен ден. Получавам отговор за това, което исках.

За тези момчета е толкова важно да получаваме този знак, че отборът се подобрява. Те умеят да страдат и да се задържат на полето, независимо от резултата. Днес не показахме най-добрия волейбол, на който сме способни, особено на сервис, но намерихме различни решения. Сега ни остава да мислим за утре и трябва да вложим цялата си ментална енергия.

Това е работата на треньора, напълно нормално е. След края на състезанието може да почивам, сега още не. По време на състезание не трябва да отпускаш газта“, коментира Бленджини веднага след края на мача с Чехия.




КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА



  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Сори се бе,

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    За нищо не ставаш.

    12:48 27.09.2025

  • 3 ои8уйхътгрф

    0 9 Отговор
    Макаронаджията да си научи овцете как се изпълнява сервис... НЕ МОЖЕ да имат три поредни грешки на сервис... НЕ МОЖЕ да подаряваш 15-на точки на врага щото си допуснал 15-на грешки при сервис ПОВЕЧЕ... НЕ МОЖЕ да се допускат елементарни грешки в играта...

    Коментиран от #5

    12:56 27.09.2025

  • 4 Ти няма ли да бачкаш бе?

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Да не си фалирал.
    Първи си под всяка статия.
    Заради това шкембе чорбата ти мирише на оборска тор.
    Вместо да щавиш шкембето, седиш да драскаш простотии

    12:58 27.09.2025

  • 5 Ти колко коси сервиса правиш поред?

    6 0 Отговор

    До коментар #3 от "ои8уйхътгрф":

    Или на телевизора изглежда лесно?

    13:00 27.09.2025

  • 6 Ще ми се

    0 0 Отговор
    На финала ,да победим Полша! Имаме да им връщаме от предни години. Ако не ме лъже паметта,два пъти ни спряха на полуфинал.

    13:18 27.09.2025

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Сандо

    0 0 Отговор
    И защо веднага ме изтрихте,гадини?От дългото ми писание ще повторя само част от последното изречение:"...и най-хубавото е,че отбора е съставен само от българи,за разлика от ...".

    13:23 27.09.2025

Новини по спортове:
