Новини
Спорт »
Тенис »
Гергана Топалова изпусна мачбол и отпадна на полуфиналите във Франция

27 Септември, 2025 21:06 452 0

  • гергана топалова -
  • тенис-
  •  турнир-
  • кап д′агд -
  • франция

Българката загуби от петата в схемата Фиона Ганц

Гергана Топалова изпусна мачбол и отпадна на полуфиналите във Франция - 1
Снимка: YouTube
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Гергана Топалова изпусна мачбол и отпадна на полуфиналите на сингъл на тенис турнира на клей за жени в Кап д′Агд (Франция) с награден фонд 15 хиляди долара.

Поставената под №1 българка загуби от петата в схемата Фиона Ганц (Швейцария) с 6:2, 5:7, 4:6. Срещата продължи два и 41 минути.

25-годишната Топалова доминираше изцяло в началото на двубоя. Българката започна с два пробива и не изпусна инициативата до края на първия сет.

Във втората част Топалова поведе с 3:1 и сервираше за успеха при 5:3. Тя пропусна мачбол, загуби следващите четири поредни гейма и съперничката ѝ изравни. В решителния трети сет Топалова имаше аванс от 4:2, но швейцарката отново направи серия от 4:0 за обрат и за крайната победа.


Така българката не успя да достигне до втория си финал за сезона след Леме (Бразилия) през месец април.

Топалова има шест титли в състезания на ITF при жените, последната от които в Сен-Пале-сюр-Мер (Франция) през септември 2023 година.


