Атлетико Мадрид разгроми Реал в зрелищно столично дерби

Атлетико Мадрид нанесе тежко поражение на вечния си съперник Реал с категоричното 5:2 в седмия кръг на Ла Лига. Сблъсъкът на „Уанда Метрополитано“ се превърна в истински спектакъл, изпълнен с обрати, емоции и голови фойерверки.

Още в 14-ата минута Робин льо Норман даде тон на празненствата за „дюшекчиите“, разписвайки се за 1:0.

Реал обаче не се предаде и само за няколко минути обърна развоя на срещата – Килиан Мбапе и Арда Гюлер демонстрираха класата си и изведоха „белия балет“ напред.

Драмата не спря дотук – отменен гол за Атлетико заради игра с ръка разпали страстите на трибуните, но в самия край на първата част Александър Сьорлот възстанови равенството и върна надеждите на домакините.

Втората половина на двубоя се превърна в истинско шоу за феновете на Атлетико. Хулиан Алварес бе безпогрешен от бялата точка, реализирайки две дузпи в 50-ата и 64-ата минута, а резервата Антоан Гризман сложи точка на спора с гол в заключителните минути.

След този впечатляващ успех възпитаниците на Диего Симеоне се изкачиха на четвърта позиция с 12 точки, докато Реал Мадрид, воден от Чаби Алонсо, остава на върха с 18 пункта.