Пари Сен Жермен с домакинска победа над Оксер

Пари Сен Жермен се завърна на победния път, след като надигра категорично Оксер с 2:0 в двубой от шестия кръг на френската Лига 1. На стадион „Парк де Пренс“ столичани демонстрираха класа и характер, като не оставиха съмнения в превъзходството си.

Още през първата част, в 32-ата минута, Иля Забарний откри резултата с прецизен удар, който разпали страстите по трибуните.

След почивката Лукас Бералдо удвои аванса на домакините в 54-ата минута, с което окончателно сломи съпротивата на гостите от Оксер.

Възпитаниците на Луис Енрике затвърдиха лидерската си позиция във временното класиране, като вече разполагат с 15 точки. За разлика от тях, съставът на Кристоф Пелисие остава на 13-о място с едва 6 точки и ще трябва да търси изход от трудната ситуация в следващите кръгове.