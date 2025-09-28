Новини
Спорт »
Световен футбол »
Пари Сен Жермен с домакинска победа над Оксер

Пари Сен Жермен с домакинска победа над Оксер

28 Септември, 2025 10:24 433 0

  • пари сен жермен -
  • оксер-
  • лига 1-
  • футбол-
  • псж

Възпитаниците на Луис Енрике са лидери във временното класиране

Пари Сен Жермен с домакинска победа над Оксер - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Пари Сен Жермен се завърна на победния път, след като надигра категорично Оксер с 2:0 в двубой от шестия кръг на френската Лига 1. На стадион „Парк де Пренс“ столичани демонстрираха класа и характер, като не оставиха съмнения в превъзходството си.

Още през първата част, в 32-ата минута, Иля Забарний откри резултата с прецизен удар, който разпали страстите по трибуните.

След почивката Лукас Бералдо удвои аванса на домакините в 54-ата минута, с което окончателно сломи съпротивата на гостите от Оксер.

Възпитаниците на Луис Енрике затвърдиха лидерската си позиция във временното класиране, като вече разполагат с 15 точки. За разлика от тях, съставът на Кристоф Пелисие остава на 13-о място с едва 6 точки и ще трябва да търси изход от трудната ситуация в следващите кръгове.


Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ