Алегри след победата над Наполи: Това е едва началото, предстои още много

29 Септември, 2025 06:45 318 0

  • масимилиано алегри-
  • милан-
  • наполи-
  • футбол

Милан надви шампионите и излезе начело в Серия А

Алегри след победата над Наполи: Това е едва началото, предстои още много - 1
Снимка: БГНЕС
Йоан Паташев Йоан Паташев Кореспондент на ФАКТИ в Италия

Масимилиано Алегри заяви, че „това е едва началото“ за Милан, след като „росонерите“ изместиха Наполи от върха в Серия А след победа с 2:1 на „Сан Сиро“.

Домакините удариха шампионите още през първото полувреме, когато Алексис Салемакерс и Кристиан Пулишич донесоха комфортен аванс. Това бе четвърта поредна победа за Милан, който оглави класирането благодарение на по-добрия си баланс в директните двубои срещу Наполи.

Ситуацията обаче се усложни през втората част. Перувис Еступинян получи червен картон за нарушение срещу Джовани Ди Лоренцо, което доведе до дузпа, реализирана от Кевин Де Бройне. „Росонерите“ останаха с човек по-малко за последните 30 минути, но устояха на натиска.

„Щастлив съм, защото това беше много труден тест срещу силен съперник като Наполи. Първото полувреме бе отлично, второто ни принуди да се защитаваме. Играчите показаха дух и характер, но това е едва началото. Трябва да се наслаждаваме на победата тази вечер, а от утре да мислим за следващия мач“, каза Алегри.

Лука Модрич отново бе сред най-добрите на терена за Милан. Бившият носител на „Златната топка“ направи най-много от всички в отбора – 72 докосвания и 58 паса, като добави и рекордните за мача четири пресечени топки.

„Да го имаш пред защитата е огромно предимство – носи качество и интелигентност. Той печели топки повече с пресичания, отколкото със сблъсъци, и именно това го прави безценен“, допълни Алегри пред микрофоните на “DAZN”.


