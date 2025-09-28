Олимпийската шампионка Йорданка Донкова празнува рожден ден днес

Днес рожден ден празнува легендарната Йорданка Любчова Донкова.

Тя е българска състезателка по лека атлетика - Олимпийски шампион на летните олимпийски игри в Сеул през 1988 г. с олимпийския рекорд 12,38 секунди.

Подобрен е чак на 7 август 2012 г. на Олимпийските игри в Лондон от австралийката Сали Пиърсън с резултат 12,35 секунди.

В продължение на 27 години е световна рекордьорка в дисциплината 100 метра с препятствия 12.21 секунди. Рекордът е поставен в Стара Загора на 21 август 1988 г. и е подобрен от американката Кендра Харисън. Поставя 4 пъти световен рекорд през 1986 г. Също така притежава рекорда на европейските шампионати 12.38 секунди, постигнат в същата дисциплина.

Състезава се активно 25 години (1971-1996) под ръководството на треньора Георги Димитров. Има 2 олимпийски медала и 9 медала от европейски първенства. Най-силната ѝ дисциплина е 100 метра с препятствия. Първата и единствена досега българска лекоатлетка — победителка в крайното генерално класиране от веригата “Мобил Гран при”.

През 1996 г. заедно с треньора си Георги Димитров прекратява своята състезателна кариерата.

Спортист на годината заедно с Асен Златев за 1986 г. На 9 април 2012 г. Йорданка Донкова е удостоена с най-високия държавен орден „Стара планина" I степен за „ за изключително големите ѝ заслуги към Република България в областта на физическото възпитание и спорта.