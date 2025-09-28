Новини
Спорт »
Лека атлетика »
Олимпийската шампионка Йорданка Донкова празнува рожден ден днес

Олимпийската шампионка Йорданка Донкова празнува рожден ден днес

28 Септември, 2025 13:52 592 2

  • рожден ден-
  • йорданка донкова-
  • състезателка-
  • лека атлетика-
  • олимпийски шампион -
  • летните олимпийски игри -
  • сеул

Родена е на 28 септември 1961 г. в село Яна, Софийско

Олимпийската шампионка Йорданка Донкова празнува рожден ден днес - 1
Снимка: БГНЕС
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Днес рожден ден празнува легендарната Йорданка Любчова Донкова.

Тя е българска състезателка по лека атлетика - Олимпийски шампион на летните олимпийски игри в Сеул през 1988 г. с олимпийския рекорд 12,38 секунди.

Подобрен е чак на 7 август 2012 г. на Олимпийските игри в Лондон от австралийката Сали Пиърсън с резултат 12,35 секунди.

В продължение на 27 години е световна рекордьорка в дисциплината 100 метра с препятствия 12.21 секунди. Рекордът е поставен в Стара Загора на 21 август 1988 г. и е подобрен от американката Кендра Харисън. Поставя 4 пъти световен рекорд през 1986 г. Също така притежава рекорда на европейските шампионати 12.38 секунди, постигнат в същата дисциплина.

Състезава се активно 25 години (1971-1996) под ръководството на треньора Георги Димитров. Има 2 олимпийски медала и 9 медала от европейски първенства. Най-силната ѝ дисциплина е 100 метра с препятствия. Първата и единствена досега българска лекоатлетка — победителка в крайното генерално класиране от веригата “Мобил Гран при”.

През 1996 г. заедно с треньора си Георги Димитров прекратява своята състезателна кариерата.

Спортист на годината заедно с Асен Златев за 1986 г. На 9 април 2012 г. Йорданка Донкова е удостоена с най-високия държавен орден „Стара планина" I степен за „ за изключително големите ѝ заслуги към Република България в областта на физическото възпитание и спорта.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Браво!

    4 0 Отговор
    Честито, невероятни успехи! Само който е тренирал лека атлетика знае колко труд стои зад тях.

    14:28 28.09.2025

  • 2 Сатана Z

    2 0 Отговор
    Без препятствия ,Йорданка Донкова щеше да бие постижението на Йосеин Болт.Тази жена беше бърза колкото Speedy Gonzales.
    Честит рожден ден,Данче.

    14:29 28.09.2025

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ