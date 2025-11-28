Венци Стефанов на 76!

На 28 ноември 1949 г. в София е роден Венцислав Стефанов – известен български бизнесмен, общественик и дългогодишен председател на ПФК „Славия“.
Венцислав Стефанов е сред най-разпознаваемите фигури в родния футбол – човек с характер, силна позиция и дългогодишно присъствие в общественото пространство.
От ПФК Славия честитиха празника на своя дългогодишен ръководител и му пожелаха здраве и успехи.
1 Рогач
Коментиран от #6
20:00 28.11.2025
2 Много
20:08 28.11.2025
3 Славист Варна
20:09 28.11.2025
4 Кюлчетар
20:21 28.11.2025
5 Фен
20:21 28.11.2025
6 Тото Тотов
До коментар #1 от "Рогач":Кво черно тото бе? Ми познава си човека... Онзи ден видя ли , преди мача с Грузия го питаха на входа и той каза 2:1 за България! Да не би той да е уредил мача?!
И как им бръкна в зад.ника на на соросоидите като излезна на финала за купата с фланелка с лика на Путин!
20:41 28.11.2025
7 Йес
20:49 28.11.2025