Новини
Спорт »
Бг футбол »
Венци Стефанов на 76!

Венци Стефанов на 76!

28 Ноември, 2025 19:52 532 7

  • софия -
  • венцислав стефанов -
  • бизнесмен-
  • общественик -
  • председател -
  • славия-
  • рожден ден-
  • футбол

Президентът на Славия е роден през 1949 г. в София

Венци Стефанов на 76! - 1
Снимка: БГНЕС
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

На 28 ноември 1949 г. в София е роден Венцислав Стефанов – известен български бизнесмен, общественик и дългогодишен председател на ПФК „Славия“.

Венцислав Стефанов е сред най-разпознаваемите фигури в родния футбол – човек с характер, силна позиция и дългогодишно присъствие в общественото пространство.

От ПФК Славия честитиха празника на своя дългогодишен ръководител и му пожелаха здраве и успехи.


Поставете оценка:
Оценка 4 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Рогач

    12 1 Отговор
    Един от убийците на българският футбол , основният таратор на ЧЕРНОТО ТОТО в България , мафиотът от СИК , ибрикчията на Маджо, Венци говновоза навършил 76 години . Този отпадък е лицето на съвременна България.

    Коментиран от #6

    20:00 28.11.2025

  • 2 Много

    8 1 Отговор
    неправда има по земята! Гадовете и доносниците живеят дълго,а свестните хора си отиват рано!

    20:08 28.11.2025

  • 3 Славист Варна

    1 2 Отговор
    Благодарим ти, Венци, че смачка левскарите и за шампионската титла и 2 пъти за Националната Купа! Оставаш в слависткия ДУХ завинаги!

    20:09 28.11.2025

  • 4 Кюлчетар

    6 0 Отговор
    Един от най гнусните хора, който са се появявали. Гнусен, противен, нагъл и противен.

    20:21 28.11.2025

  • 5 Фен

    4 0 Отговор
    Бате Венци, 100 години без ремонти да живееш, и още 100 на първи ремонт да изкараш. Я кажи сега, дай точния резултат на следващия мач на Славия да закърпим бюджета. Жив и здрав да си.

    20:21 28.11.2025

  • 6 Тото Тотов

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Рогач":

    Кво черно тото бе? Ми познава си човека... Онзи ден видя ли , преди мача с Грузия го питаха на входа и той каза 2:1 за България! Да не би той да е уредил мача?!
    И как им бръкна в зад.ника на на соросоидите като излезна на финала за купата с фланелка с лика на Путин!

    20:41 28.11.2025

  • 7 Йес

    0 0 Отговор
    Сикаджийска мутра долнопробна...

    20:49 28.11.2025

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ