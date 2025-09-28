Новини
Спорт »
Бг футбол »
Спортист Своге остана без треньор

Спортист Своге остана без треньор

28 Септември, 2025 14:51 371 2

  • спортист своге -
  • старши треньор-
  • ивайло василев-
  • спартак плевен-
  •  втора лига

Клубът се раздели по взаимно съгласие с Ивайло Василев

Спортист Своге остана без треньор - 1
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Спортист Своге обяви раздяла по взаимно съгласие със старши треньора Ивайло Василев. Това се случва ден след домакинското равенство 1:1 срещу Спартак Плевен, донесло шести пореден мач без победа за тима от Втора лига.

38-годишният Василев бе начело на клуба от Своге от септември 2024 г. и води тима в общо 37 официални срещи, записвайки 7 победи, 14 равенства и 16 загуби.

На по-късен етап ще бъде съобщен новият наставник на Спортист, пишат от клуба.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сатана Z

    0 0 Отговор
    В Своге пекат най—вкусният бял хляб ,който съм ял в последните 15 години.Мирише на хляб и е истински хляб само за 2 лева. На 20 Мин.път от София си заслужава.В съседство има скара с кебапчета,кюфтета и пържоли точно на подбалканския път.Има и паркинг.

    Коментиран от #2

    15:02 28.09.2025

  • 2 Сатана Z

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Сатана Z":

    Имах предвид искърското дефиле.

    15:03 28.09.2025

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ