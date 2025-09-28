Спортист Своге остана без треньор

Спортист Своге обяви раздяла по взаимно съгласие със старши треньора Ивайло Василев. Това се случва ден след домакинското равенство 1:1 срещу Спартак Плевен, донесло шести пореден мач без победа за тима от Втора лига.
38-годишният Василев бе начело на клуба от Своге от септември 2024 г. и води тима в общо 37 официални срещи, записвайки 7 победи, 14 равенства и 16 загуби.
На по-късен етап ще бъде съобщен новият наставник на Спортист, пишат от клуба.
1 Сатана Z
Коментиран от #2
15:02 28.09.2025
2 Сатана Z
До коментар #1 от "Сатана Z":Имах предвид искърското дефиле.
15:03 28.09.2025