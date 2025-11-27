Новини
Официално: Берое Стара Загора има нов старши треньор

27 Ноември, 2025 12:06 531 1

Очакванията към Хосу Урибе са високи

Официално: Берое Стара Загора има нов старши треньор - 1
Снимка: БГНЕС
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Хосу Урибе отново пое кормилото на Берое Стара Загора.

Испанският специалист, добре познат на феновете на „зелените“, се завръща за втори път като старши треньор на тима, след като ръководството реши да се раздели с Алехандро Сагерас.

Официалното потвърждение дойде чрез социалните мрежи на клуба, където от Берое приветстваха Урибе с топли думи и му пожелаха множество успехи в предстоящите предизвикателства.

"Посрещаме отново Хосу Урибe в неговия втори период като старши треньор на Берое.

Пожелаваме му много успехи начело на отбора.

Само Берое!, написаха от клуба.


  • 1 Стеф БГ

    1 0 Отговор
    В момента прославеният и обичан БЕРОЕ не съществува ! Сега под Аязмото има група чужденци ритащи топка !!! Даже името на отбора е написано на чужд език !!!!!

    12:27 27.11.2025

Новини по спортове:
