Официално: Берое Стара Загора има нов старши треньор

Хосу Урибе отново пое кормилото на Берое Стара Загора.

Испанският специалист, добре познат на феновете на „зелените“, се завръща за втори път като старши треньор на тима, след като ръководството реши да се раздели с Алехандро Сагерас.

Официалното потвърждение дойде чрез социалните мрежи на клуба, където от Берое приветстваха Урибе с топли думи и му пожелаха множество успехи в предстоящите предизвикателства.

"Посрещаме отново Хосу Урибe в неговия втори период като старши треньор на Берое.

Пожелаваме му много успехи начело на отбора.

Само Берое!, написаха от клуба.