Илиян Филипов се шегува с резултата 4:0

4 Ноември, 2025 22:02 707 2

За Ботев Пловдив предстои мач с Добруджа

Илиян Филипов се шегува с резултата 4:0 - 1
Снимка: БГНЕС
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Ботев (Пловдив) се готви за поредното си домакинство този уикенд, а финансовият стожер на клуба – Илиян Филипов, не крие ентусиазма си преди сблъсъка с новака в елита Добруджа. След като „жълто-черните“ записаха две последователни победи с категоричното 4:0 – първо срещу Спартак (Плевен) за Купата на България, а след това и служебно в пловдивското дерби с Локомотив, Филипов не пропусна да се пошегува с резултатите.

"Два поредни мача - 0:4! Следва 4:0!

Два тежки мача зад гърба ни.

Два урока, които вече научихме.

Следва 4:0 - защото Ботев никога не пада, а само се изправя по-силен!

Очакваме всички на нашия красив стадион, за да подкрепим нашите момчета и да покажем какво значи жълто-черно сърце!", написа Филипов в социалните мрежи.


  • 1 Хи хи хи

    0 0 Отговор
    А на вратарчето мина ли му главата,че да пази? Иначе как ще играете без вратар?

    23:10 04.11.2025

  • 2 ....

    0 0 Отговор
    А пимк да спят по отбивки и да чакат преводи

    23:23 04.11.2025

