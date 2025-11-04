Илиян Филипов се шегува с резултата 4:0

Ботев (Пловдив) се готви за поредното си домакинство този уикенд, а финансовият стожер на клуба – Илиян Филипов, не крие ентусиазма си преди сблъсъка с новака в елита Добруджа. След като „жълто-черните“ записаха две последователни победи с категоричното 4:0 – първо срещу Спартак (Плевен) за Купата на България, а след това и служебно в пловдивското дерби с Локомотив, Филипов не пропусна да се пошегува с резултатите.

"Два поредни мача - 0:4! Следва 4:0!



Два тежки мача зад гърба ни.



Два урока, които вече научихме.



Следва 4:0 - защото Ботев никога не пада, а само се изправя по-силен!



Очакваме всички на нашия красив стадион, за да подкрепим нашите момчета и да покажем какво значи жълто-черно сърце!", написа Филипов в социалните мрежи.