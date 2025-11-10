Новини
Официално: Аталанта уволни Иван Юрич след лошото начало на сезона

10 Ноември, 2025 20:45 451 0

Хърватският треньор оставя отбора на 13-то място в Серия А

Снимка: БГНЕС/EПA
Йоан Паташев Йоан Паташев Кореспондент на ФАКТИ в Италия

Аталанта официално се раздели със старши треньора си Иван Юрич. Решението на клуба от Бергамо дойде след втора поредна загуба в първенството – последната у дома срещу Сасуоло. В тренировъчната база на тима днес Юрич е провел разговор с ръководството относно състоянието на отбора, но срещата завърши с официално съобщение за неговото освобождаване.

В изявлението на клуба се казва:

„Аталанта съобщава, че Иван Юрич е освободен от поста старши треньор на първия отбор, заедно с най-близките си сътрудници – Матео Паро, Мигел Велосо, Паоло Барберо, Стйепан Остойич и Микеле Орекьо. Клубът благодари на Юрич и щаба му за вложените усилия и им пожелава успех в бъдеще.“

Хърватският специалист напуска Аталанта, оставяйки тима на 13-то място в Серия А с 13 точки – след 2 победи, 7 равенства и 2 загуби. Любопитното е, че точно преди година – на 10 ноември 2024 г., Юрич беше освободен и от Рома, тогава 12-а в класирането. По-късно през изминалия сезон той пое и английския Саутхямптън, където също бе уволнен през април месец тази година.

Според италианските медии, Рафaеле Паладино е фаворит да заеме мястото на Юрич и да поеме отбора още в следващите дни.


