София се готви за тържествено посрещане на националните волейболни шампиони

28 Септември, 2025 20:56 601 5

Това ще се случи във вторник

София се готви за тържествено посрещане на националните волейболни шампиони - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Кметът на София, Васил Терзиев, обяви, че във вторник, точно в 17:30 часа, площад „Св. Александър Невски“ ще се превърне в сцена на празнично посрещане за българските волейболни герои. Граждани и гости на града са поканени да се присъединят към тържеството, с което ще бъде отдадена заслужена почит на националния отбор по волейбол за впечатляващите им успехи.

Очаква се атмосферата да бъде изпълнена с емоции, аплодисменти и гордост, а събитието да се превърне в истински празник за всички почитатели на спорта.

Организаторите подготвят специална програма, която ще включва представяне на волейболните звезди, музикални изпълнения и изненади за феновете.

Не пропускайте възможността да станете част от това незабравимо преживяване и да приветствате шампионите на България!


Оценка 5 от 10 гласа.
Оценка 5 от 10 гласа.
