Новини
Спорт »
Световен футбол »
Лука Модрич оглави пет класации в Серия А

Лука Модрич оглави пет класации в Серия А

29 Септември, 2025 17:30 346 0

  • лука модрич-
  • футбол-
  • серия а-
  • милан-
  • класация

След първите пет кръга в италианското първенство Модрич има гол и асистенция

Лука Модрич оглави пет класации в Серия А - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Лука Модрич е лидер в пет статистически класации в Серия А, пише Opta Sports. 40-годишният халф на Милан е първи по точни подавания (300), подавания в противниковата половина (169), подавания между линиите (46), възстановени владения на топката (31) и прихващания (10).

След първите пет кръга в италианското първенство Модрич има гол и асистенция. Хърватинът се присъедини към италианския клуб със свободен трансфер това лято, след като напусна Реал Мадрид със свободен трансфер след 13 сезона при "кралете".


Поставете оценка:
Оценка 5 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ