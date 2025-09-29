Лука Модрич оглави пет класации в Серия А

Лука Модрич е лидер в пет статистически класации в Серия А, пише Opta Sports. 40-годишният халф на Милан е първи по точни подавания (300), подавания в противниковата половина (169), подавания между линиите (46), възстановени владения на топката (31) и прихващания (10).

След първите пет кръга в италианското първенство Модрич има гол и асистенция. Хърватинът се присъедини към италианския клуб със свободен трансфер това лято, след като напусна Реал Мадрид със свободен трансфер след 13 сезона при "кралете".