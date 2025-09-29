Уейн Рууни разкри защо играчите на Ман Юнайтед мразели да се преобличат на „Анфийлд“

Уейн Рууни разказа за някои от най-странните и неприятни гостувания, които той и съотборниците му в Манчестър Юнайтед са преживявали. От леденостудените съблекални на „Анфийлд“ до наводнените помещения със счупен покрив на „Стейдиъм ъф Лайт“, бившият капитан на Англия сподели любопитни истории зад кулисите в своя подкаст по BBC.

Рууни се върна към времето си като футболист и трудностите при подготовката за мачове далеч от „Олд Трафорд“. Той си припомни как условията в някои съблекални били нарочно направени неудобни, за да затруднят гостуващите отбори. Сред примерите той посочи Съндърланд, Тотнъм, Челси и Ливърпул.

Най-лошото преживяване, по думите му, било именно на „Анфийлд“.

„Някои съблекални са много тесни. В Тотнъм и Челси винаги беше горещо – обличаш се възможно най-бързо и излизаш навън. На „Анфийлд“ пък винаги беше ледено студено. Не знам дали умишлено регулират температурата вътре“, призна Рууни.

Още по-шокиращ спомен идва от „Стейдиъм ъф Лайт“. Бившият нападател разказа как покривът на съблекалнята се срутил заради наводнени тоалетни, разположени точно над играчите.

„Бях наказан за този мач. Но над съблекалните имаше тоалетни и [покривът] рухна, докато всички играчи бяха вече облечени. Мисля, че върху тях и върху дрехите им се изля всичко, което можеш да си представиш от тоалетната“, спомни си Рууни.

Той призна още, че най-тежкото му гостуване било връщането на „Гудисън Парк“ срещу Евертън – клуба, в който е израснал.

„Да, това беше ужасно. Все пак това е стадион, на който ходя още от дете. Баща ми не отиде на този мач, защото знаеше, че ще ми се сипе доста подигравки. Той ходеше на всички двубои на Евертън, но този пропусна“, добави Рууни.