Съдийската комисия към БФС: Решенията на Левски и Лудогорец са правилни

29 Септември, 2025 18:30 468 1

Съдийската комисия при БФС призовава всички футболни клубове, техните ръководства, състезатели, треньори и привърженици към проявяване на уважение към съдийските решения

Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Съдийската комисия към БФС излезе с официално становище след разгорелите се теми след мача Левски - Лудогорец.

Прилагаме написаното без редакторска намеса:

С оглед завишения обществен интерес към ключови ситуации в определени футболни срещи, Съдийската комисия при Българския футболен съюз подчертава необходимостта от навременното разглеждане на спорните моменти и тяхното изясняване пред спортната общественост.

С оглед на горното, при възникване на подобни ситуации те ще бъдат разглеждани на първото редовно заседание на комисията, а футболната общественост своевременно ще бъде информирана за взетите решения. Конкретни съображения и мотиви, при необходимост, ще бъдат разглеждани и обсъждани на регулярните месечни пресконференции, организирани от БФС и СК при БФС.

В тази връзка СК при БФС информира, че бе проведена среща с представители на ръководството на ПФК „Левски“ относно съдийските решения от срещата ПФК „Левски“ 1914 – ПФК „Лудогорец“ 1945, изиграна в IX кръг на efbet Лига.

Разгледани бяха всички аспекти на спорните ситуации. СК при БФС прие следното:

Ситуация 43 минута – не са налице основания за показване на червен картон на състезател №11 от ПФК „Лудогорец“, тъй като контактът е бил инцидентен и не е имал характер на грубо нарушение.
Ситуация 45 минута – правилно е отменен първоначално отсъдения наказателен удар за ПФК „Левски“, като намесата на ВАР е била в пълно съответствие с Правилата на играта и процедурите, а коректното решение е ъглов удар.
С всички конкретни съображения и мотиви бяха запознати представителите на ПФК „Левски“ по време на заседанието.

СК при БФС изразява готовност да продължи диалога в дух на уважение, професионализъм и партньорство, с цел утвърждаване на принципите на честната игра и повишаване на доверието във футболните процеси в България.

Съдийската комисия при БФС призовава всички футболни клубове, техните ръководства, състезатели, треньори и привърженици към проявяване на уважение към съдийските решения, доверие в установените процедури и конструктивен диалог. Само чрез взаимно уважение, дисциплина и спазване на правилата може да бъде гарантиран честният спортен дух и да се допринесе за развитието на българския футбол.


