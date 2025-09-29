Новини
Спорт »
Световен футбол »
Даниеле Де Роси пред завръщане, спрягат го за треньор на наш национал

29 Септември, 2025 15:00 530 0

  • даниеле де роси-
  • монца-
  • валентин антов-
  • серия б-
  • футбол-
  • треньор

Монца не се наслаждава на добър старт на сезона в Серия Б

Даниеле Де Роси пред завръщане, спрягат го за треньор на наш национал - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Даниеле Де Роси е близо до завръщане в треньорската професия. Легендата на Рома е все по-упорито свързван с италианския Монца, където играе националът Валентин Антов. Българинът обаче претърпя операция и е аут до края на годината.

Монца не се наслаждава на добър старт на сезона в Серия Б. Поражението през уикенда от Падова бе още един признак за неубедителното представяне на доскорошния член на серия А от началото на кампанията, и е много вероятно ръководството на клуба да потърси промяна на треньорския пост, който в момента се заема от Паоло Бианко.

Медиите в Италия информират, че босовете на Монца съвсем скоро възнамеряват да влязат в контакт с Де Роси, защото смятат, че е способен да върне „брианцолите“ в елита. Тепърва предстои развитие по темата, а бившият наставник на Рома неколкократно вече е заявявал, че е отворен за нови предложения и се чувства готов за следващите предизвикателства след престоя си при „вълците“.


