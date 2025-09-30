Новини
БНТ излъчва на живо посрещането на българския национален отбор по волейбол

30 Септември, 2025 07:41 280 3

От 17:30 ч. БНТ 1 ще излъчи на живо от площад "Св. Александър Невски" тържественото събитие за посрещането на сребърните медалисти

БНТ излъчва на живо посрещането на българския национален отбор по волейбол - 1
Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

На 30 септември, вторник, от 10:00 ч. по БНТ 1 започва специалното студио "Триумфът на "лъвовете" с водещи Тереза Мутафчиева и Илиян Енев, посветено на пристигането на националния ни отбор по волейбол в България.

От 17:30 ч. БНТ 1 ще излъчи на живо от площад "Св. Александър Невски" тържественото събитие за посрещането на сребърните медалисти и ще направи зрителите съпричастни с емоциите след историческия успех на световното първенство във Филипините.

В 19:30 ч. по БНТ 1 гледайте филма за Александър Николов "Волейболно ДНК", част от поредицата "Спортните таланти на България".


  • 1 Гост

    0 0 Отговор
    Пак претоплихте манджата! До оня ден никой не знаеше и не излъчваше, сега българи юнаци, а!
    Страната на лицемерите!

    07:43 30.09.2025

