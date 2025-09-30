Капитанът Алекс Грозданов: Всичко е плод на много работа

Капитанът на националния отбор по волейбол на България Алекс Грозданов сподели с усмивка на летището в София, че успехът се дължи на "работа, работа и работа".

"Първото нещо, което ще направим? Всеки един от нас ще си отиде вкъщи, да види близките си", каза лидерът на тима.

"Отборната игра е ключът към успеха. Италия е отбор с много успехи и много опит, надиграха ни, но за мен остава лека горчивина, това е финал. Ние сме спортисти, в които ни е заложено да искаме успеха. Това посрещане заличава малко горчивината", каза още той.

Националите, които са подкрепяни от генералния спонсор efbet, спечелиха сребърните медали на шампионата.

"Чака ни много работа през следващото лято. Като цел поставям да продължим по същия начин на работа, защото това носи успех", допълни той.