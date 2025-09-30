Новини
Спорт »
Волейбол »
Капитанът Алекс Грозданов: Всичко е плод на много работа

30 Септември, 2025 11:29 658 4

  • алекс грозданов-
  • волейбол-
  • спорт-
  • национален отбор

Отборната игра е ключът към успеха

Капитанът Алекс Грозданов: Всичко е плод на много работа - 1
Ивайло Борисов Ивайло Борисов Автор във Fakti.bg

Капитанът на националния отбор по волейбол на България Алекс Грозданов сподели с усмивка на летището в София, че успехът се дължи на "работа, работа и работа".

"Първото нещо, което ще направим? Всеки един от нас ще си отиде вкъщи, да види близките си", каза лидерът на тима.

"Отборната игра е ключът към успеха. Италия е отбор с много успехи и много опит, надиграха ни, но за мен остава лека горчивина, това е финал. Ние сме спортисти, в които ни е заложено да искаме успеха. Това посрещане заличава малко горчивината", каза още той.

Националите, които са подкрепяни от генералния спонсор efbet, спечелиха сребърните медали на шампионата.

"Чака ни много работа през следващото лято. Като цел поставям да продължим по същия начин на работа, защото това носи успех", допълни той.


  • 1 натофска мастия

    3 0 Отговор
    Браво,но това не можем да го кажем за родните нпо-та те са постигнали всичко с много дупене и лизане

    11:33 30.09.2025

  • 2 честен ционист

    0 12 Отговор
    Добре че беше Роско да договори скидка на молитвената закуска. Иначе щяхте да хаванете полета за софия седмица по-рано.

    Коментиран от #3

    11:35 30.09.2025

  • 3 Любопитен

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "честен ционист":

    Много филми гледаш

    11:57 30.09.2025

  • 4 Григор

    2 0 Отговор
    Браво момчета! Страхотни сте!

    12:14 30.09.2025

