Волейболните герои кацнаха в София

Българският национален отбор по волейбол бе посрещнат с почести на летище „Васил Левски“ при прибирането в София след фурора на Световното първенство във Филипините.

Тимът ни кацна малко след 10 часа. Червен килим, гвардейци и лица от правителството посрещнаха нашите герои на пистата. Всеки от тях получи роза и поздравления. Първи от самолета слязоха архитектът на успеха - селекционерът Джанлоренцо Бленджини, както и президентът на федерацията Любо Ганев.

Националите, които са подкрепяни от генералния спонсор efbet, спечелиха сребърните медали на шампионата.

Министърът на спорта Иван Пешев закичи на всеки национал, както и на представителите на щаба, по един голям венец. Те получиха чек с премия на стойност 520 000 лева от Министерството на младежта и спорта.

До ВИП-изхода на Терминал 1 на летище "Васил Левски" бяха допуснати само около стотина души - предимно роднини на волейболистите и журналисти.

Голямото посрещане обаче ще бъде в 17:30 часа на площад "Св. Александър Невски".