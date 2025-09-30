Новини
Спорт »
Волейбол »
Волейболните герои кацнаха в София

Волейболните герои кацнаха в София

30 Септември, 2025 10:30 809 12

  • волейбол-
  • нацционален отбор-
  • летище софия

Червен килим, гвардейци и лица от правителството посрещнаха нашите герои на пистата

Волейболните герои кацнаха в София - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Българският национален отбор по волейбол бе посрещнат с почести на летище „Васил Левски“ при прибирането в София след фурора на Световното първенство във Филипините.

Тимът ни кацна малко след 10 часа. Червен килим, гвардейци и лица от правителството посрещнаха нашите герои на пистата. Всеки от тях получи роза и поздравления. Първи от самолета слязоха архитектът на успеха - селекционерът Джанлоренцо Бленджини, както и президентът на федерацията Любо Ганев.

Националите, които са подкрепяни от генералния спонсор efbet, спечелиха сребърните медали на шампионата.

Министърът на спорта Иван Пешев закичи на всеки национал, както и на представителите на щаба, по един голям венец. Те получиха чек с премия на стойност 520 000 лева от Министерството на младежта и спорта.

До ВИП-изхода на Терминал 1 на летище "Васил Левски" бяха допуснати само около стотина души - предимно роднини на волейболистите и журналисти.

Голямото посрещане обаче ще бъде в 17:30 часа на площад "Св. Александър Невски".


Поставете оценка:
Оценка 4 от 8 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Мазникът

    5 0 Отговор
    ЗаВиров и той се заврял посрещач , на първа линия до друг подобен , Любо Ганев , се инсталирал .

    Коментиран от #2

    10:35 30.09.2025

  • 2 Aлфа Bълкът

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Мазникът":

    Насето как вирнало д-то назаде.
    Да се наяде това ще трябват 25см салам поне.

    Коментиран от #5

    10:38 30.09.2025

  • 3 Aлфа Bълкът

    3 5 Отговор
    Играха момчетата, накрая се предадоха на жабарите, ама чак гвардейци, церемонии, делегации, едни журналисти и една пресконференция стигат. А от четвъртък-петък е забит тъпана.
    Знаят българските медии как да накарат да намразим някого.

    10:48 30.09.2025

  • 4 Вуйчо Ваньо

    10 0 Отговор
    Супер, Браво и Огромен Поклон към тези момчета, които станаха мъже и ни просълиха от щастие и Гордост. НО!!!! Призив към народа и особено към родните журналисти - Оставете децата на мира поне днес.....Три мача за една седмица, 12часа полет с прекачвания и накрая над един час интервюта и снимки на летището!!!!! Те децата искат да се приберат вкъщи, да ядат домашна българска храна,да видят семействата си и да поспят,а вместо това отговарят на едни и същи въпроси по сто пъти.... Защо "скъпи" медии не бяхте на летището, когато тия деца заминаха за Филините???Щото не очаквахте нищо,ама сега трупате рейтинг на техните труд и успех нали!!! на втората третата загуба ще ги забравите......Браво на децата - донесохте ни радост....

    10:57 30.09.2025

  • 5 Какво Насе ?

    4 0 Отговор

    До коментар #2 от "Aлфа Bълкът":

    Цяло Насище !

    Коментиран от #10

    10:59 30.09.2025

  • 6 Левскар

    5 0 Отговор
    на Любо Ганев от ризата може да се направи чершав за спалня

    11:01 30.09.2025

  • 7 Езоп

    9 0 Отговор
    Браво на момчетата, но глупавите медии и тъпите политици ще ги провалят.

    11:02 30.09.2025

  • 8 Недко

    4 0 Отговор
    Най-доброто непринудено и красиво посрещане.И то се дължеше,че нямаше политически речи и политици.Само един Зафиров развали пейзажа в самото начало,но го скриха.Кой изобщо го изтърва на първа линия?Като някой глиган.Та значи и без участието на политици може да се посреща.Тези млади мамчета направиха чудо!Браво!Много милиони научиха,че има такава държава-България!

    11:04 30.09.2025

  • 9 МЕТАФОРИЧНО

    1 0 Отговор
    ЕУФОРИЯ КАТО...
    КОГАТО Е ГРЪМНАЛО ЧЕРЕШОВОТО ТОПЧЕ...

    11:05 30.09.2025

  • 10 грудово

    2 0 Отговор

    До коментар #5 от "Какво Насе ?":

    Странжански бизон.

    11:07 30.09.2025

  • 11 направо съм в шок

    3 0 Отговор
    Горките момчета. Какво искаме повече от тях, каква е тази лудост ? Толкова са уморени, толкова емоционално натоварени.....Те вече ни подариха прекрасните мигове на победата, направиха ни щастливи с постижението си, ами оставете ги да се приберат спокойно с близките си.
    Добре - посрещане, гвардейци, радост, но всеки им говори, дърпа ги, накичиха ги с какво ли не, а те едва стоят милите. И няма жал. Всички журналналисти там - питат, задават тъпи въпроси, изцеждат им силите.
    Няма баланс между нашата радост и безумието да си присвоим всеки техен миг, все едно, че са ни длъжни.
    Освен това - "завряха" се в личния им живот, побъркаха близките им и да ви кажа, изживяваме някаква истерия на гърба на хора, които са положили адски труд, лишения, и вероятно вече мечтаят за спокойствие.
    Не напразно се казва, че " щастието обича тишината". Аз днес, гледайки какво става по всички телевизии, изпитах огромна симпатия към тези прекрасни момчета, но и едно непоносимо неудобство, защото нашият интерес е нещо като бездна, която е на път да ги погълне.

    11:09 30.09.2025

  • 12 Хасковски каунь

    2 0 Отговор
    Най-високи почести за момчетата!
    И Боко да не ге приближава на по-малко от 100 метра.

    11:16 30.09.2025

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ