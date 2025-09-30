Волейболните герои кацнаха в София

Българският национален отбор по волейбол бе посрещнат с почести на летище „Васил Левски“ при прибирането в София след фурора на Световното първенство във Филипините.
Тимът ни кацна малко след 10 часа. Червен килим, гвардейци и лица от правителството посрещнаха нашите герои на пистата. Всеки от тях получи роза и поздравления. Първи от самолета слязоха архитектът на успеха - селекционерът Джанлоренцо Бленджини, както и президентът на федерацията Любо Ганев.
Националите, които са подкрепяни от генералния спонсор efbet, спечелиха сребърните медали на шампионата.
Министърът на спорта Иван Пешев закичи на всеки национал, както и на представителите на щаба, по един голям венец. Те получиха чек с премия на стойност 520 000 лева от Министерството на младежта и спорта.
До ВИП-изхода на Терминал 1 на летище "Васил Левски" бяха допуснати само около стотина души - предимно роднини на волейболистите и журналисти.
Голямото посрещане обаче ще бъде в 17:30 часа на площад "Св. Александър Невски".
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Мазникът
Коментиран от #2
10:35 30.09.2025
2 Aлфа Bълкът
До коментар #1 от "Мазникът":Насето как вирнало д-то назаде.
Да се наяде това ще трябват 25см салам поне.
Коментиран от #5
10:38 30.09.2025
3 Aлфа Bълкът
Знаят българските медии как да накарат да намразим някого.
10:48 30.09.2025
4 Вуйчо Ваньо
10:57 30.09.2025
5 Какво Насе ?
До коментар #2 от "Aлфа Bълкът":Цяло Насище !
Коментиран от #10
10:59 30.09.2025
6 Левскар
11:01 30.09.2025
7 Езоп
11:02 30.09.2025
8 Недко
11:04 30.09.2025
9 МЕТАФОРИЧНО
КОГАТО Е ГРЪМНАЛО ЧЕРЕШОВОТО ТОПЧЕ...
11:05 30.09.2025
10 грудово
До коментар #5 от "Какво Насе ?":Странжански бизон.
11:07 30.09.2025
11 направо съм в шок
Добре - посрещане, гвардейци, радост, но всеки им говори, дърпа ги, накичиха ги с какво ли не, а те едва стоят милите. И няма жал. Всички журналналисти там - питат, задават тъпи въпроси, изцеждат им силите.
Няма баланс между нашата радост и безумието да си присвоим всеки техен миг, все едно, че са ни длъжни.
Освен това - "завряха" се в личния им живот, побъркаха близките им и да ви кажа, изживяваме някаква истерия на гърба на хора, които са положили адски труд, лишения, и вероятно вече мечтаят за спокойствие.
Не напразно се казва, че " щастието обича тишината". Аз днес, гледайки какво става по всички телевизии, изпитах огромна симпатия към тези прекрасни момчета, но и едно непоносимо неудобство, защото нашият интерес е нещо като бездна, която е на път да ги погълне.
11:09 30.09.2025
12 Хасковски каунь
И Боко да не ге приближава на по-малко от 100 метра.
11:16 30.09.2025