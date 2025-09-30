Новини
Симеон Николов: Искаме още и още

30 Септември, 2025 11:18 334 0

Сега имаме следваща цел, това е златен медал, не сме очаквали

Симеон Николов: Искаме още и още - 1
Снимка: БГНЕС
Ивайло Борисов Ивайло Борисов Автор във Fakti.bg


Българският национал Симеон Николов доказва поговорката, че "апетитът идва с яденето". Състезателят сподели, че иска още и още медали с националния тим.

Той говори след завръщането на тима на българска земя.

"Сега имаме следваща цел, това е златен медал, не сме очаквали. Много съм развълнуван", коментира Мони Николов.

"Може би го задминахме малко (Владимир Николов - бащата на Симеон и Алекс Николови - бел.ред.), от гледна точка на това, че той такъв медал няма. Искаме още медали, още такива събирания. Искаме още", каза младият волейболист.

Националите, които са подкрепяни от генералния спонсор efbet, спечелиха сребърните медали на шампионата.


