Алекс Николов: Бях шокиран от случващото се в България

30 Септември, 2025 11:59

Тимът ни направи истински фурор във Филипините

Алекс Николов: Бях шокиран от случващото се в България - 1
Павел Ковачев

Топреализаторът на националния ни отбор по волейбол Алекс Николов призна на родна земя, че няма търпение да сподели радостта си с хората.

"Надявам се стане готин ден. Чакам с нетърпение посрещането в България", заяви той.

И беше категоричен, че няма отбор, който да е тренирал повече от "лъвовете" това лято.

Тимът ни направи истински фурор във Филипините.

Капитанът Алекс Грозданов пък призна, че е той и съотборниците му били шокирани от случващото се по улиците на България.

"Бяхме се изолирали, но преди финала и след него отваряхме повече социалните мрежи и не можехме да повярваме на това, което виждаме", добави той.


  • 1 Последния Софиянец

    6 24 Отговор
    Ако не беше Гриша Ганчев сега Алекс щеше да работи в Макдоналдс.

    Коментиран от #2, #3, #4

    12:00 30.09.2025

  • 2 име

    9 2 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Ееее, ти намаше ли да го вземеш на работа в твоето капанче?!

    12:05 30.09.2025

  • 3 Ицо хазарта

    16 1 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    ….. .. ….. проста!

    12:08 30.09.2025

  • 4 Сталин

    14 9 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Ами то не е късно да работи в Макдоналдс,в България младежите нямат бъдеще,навсякъде само връзкари,лузъри,чалги,мутри ,тикви и прасета са се уредили ,кадърните нямат място в България

    Коментиран от #8

    12:08 30.09.2025

  • 5 Григор

    21 0 Отговор
    С това, което правите заслужено сте спечелили народната любов! Гордеем се с вас!

    12:16 30.09.2025

  • 6 Наивник на средна възраст

    5 10 Отговор
    Не си единствен - за мене вашият успех си е такъв,плод както на индивидуален,така и на колективен дух.Просто попадате в такова време - на упадък,на деградация,на превзетата държава.....спортът си е спорт,но това минава всички граници - наричат Ви шампиони,а Вие не сте такива,преекспонира се като достижението Ви се нарича историческо - то не нито първо,нито такова...журналистите са ясни - имнат нужда от сензации,в случая положителна таква,за да се накрякат,надлафят и прочие.за управляващите - Вие минутка спокойствие - няма да се лафи за тях,ще могат на важни да се правят,да говорят за "обединен" народ.Какво му е обединеното - чак и парички яко отпуска спортното министерство - максималната...Искам да Ви питам - вие за герои ли се имате??? Труда положен е безспорен,но в крайна сметка любимото на демокрацията материално достижение си е за Вас.Нито на пенсионерите,нито на обикновено работещите ще се повиши стандартът на живот,не видях подобно да се случи и след щангите - Насар е истински шаампион,но.....в някакъв спорт.....Сега само лафчета - чудесата на живота,пак ще кажа - постигнатото си е само Ваше,останалите не виждам защо да се чуствуваме горди. Максимата от памтивека - "Хляб и зрелища",както и тази - "Разделяй и владей" си действува и в днешни дни.Грандозни,чутовни,герои и герои, нещо не ми се връзва.В този аспект един лекар спасил днес един човешки живот,както повелява източната мъдрост,би трябвало да е Бог....всичко останало е дрън,дрън,а шампиони ще

    12:20 30.09.2025

  • 7 Фен

    13 1 Отговор
    Гордеем се вас 👍 Български юнаци!

    12:21 30.09.2025

  • 8 Анджо

    7 5 Отговор

    До коментар #4 от "Сталин":

    Така беше и през комунизма, на кадърните им присвояваха труда и го даваха на некадърници, или тоя който пее по хубаво на шефа. Живях и видях и това цялата истина. Престанете да лъжете младите.

    12:24 30.09.2025

  • 9 незнайко

    10 1 Отговор
    Да наистина това е повод да се гордеем с нашите волейболни мъже ! БРАВО !

    12:26 30.09.2025

  • 10 Потрес

    12 1 Отговор
    Браво голямо на момчетата!!!
    И мен ме шокира, това което се случва в България, а именно шокира ме неадекватната истерия в "медиите" и конкретно истерията на миcиpките! То не бяха по двеста репортажа, включвания откъде ли не само от тоалетната на летището в Турция не се включиха докато някой волейболист пуска вода!?
    Откачена и неадекватна идтерия и суматоха, то не бяха интервюта с баби, лели, чичовци, вуйчовци, лелинчовци, приятелки, случайни граждани...
    Самият баща Николов помоли медиите да cе държат адекватно да не откачат, че не е добре за младите момпета, но това са бгмиcиpки булю, булю... 🤮
    Авееее..!!

    12:28 30.09.2025

  • 11 Тореро

    8 0 Отговор
    Шокиран съм от простотията на мисирките!!

    12:40 30.09.2025

  • 12 и аз съм шокиран и проглушен

    3 0 Отговор
    нямам желание да писна радио или телевизия

    12:53 30.09.2025

