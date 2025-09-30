Алекс Николов: Бях шокиран от случващото се в България

Топреализаторът на националния ни отбор по волейбол Алекс Николов призна на родна земя, че няма търпение да сподели радостта си с хората.
"Надявам се стане готин ден. Чакам с нетърпение посрещането в България", заяви той.
И беше категоричен, че няма отбор, който да е тренирал повече от "лъвовете" това лято.
Тимът ни направи истински фурор във Филипините.
Капитанът Алекс Грозданов пък призна, че е той и съотборниците му били шокирани от случващото се по улиците на България.
"Бяхме се изолирали, но преди финала и след него отваряхме повече социалните мрежи и не можехме да повярваме на това, което виждаме", добави той.
1 Последния Софиянец
Коментиран от #2, #3, #4
12:00 30.09.2025
2 име
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Ееее, ти намаше ли да го вземеш на работа в твоето капанче?!
12:05 30.09.2025
3 Ицо хазарта
До коментар #1 от "Последния Софиянец":….. .. ….. проста!
12:08 30.09.2025
4 Сталин
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Ами то не е късно да работи в Макдоналдс,в България младежите нямат бъдеще,навсякъде само връзкари,лузъри,чалги,мутри ,тикви и прасета са се уредили ,кадърните нямат място в България
Коментиран от #8
12:08 30.09.2025
5 Григор
12:16 30.09.2025
6 Наивник на средна възраст
12:20 30.09.2025
7 Фен
12:21 30.09.2025
8 Анджо
До коментар #4 от "Сталин":Така беше и през комунизма, на кадърните им присвояваха труда и го даваха на некадърници, или тоя който пее по хубаво на шефа. Живях и видях и това цялата истина. Престанете да лъжете младите.
12:24 30.09.2025
9 незнайко
12:26 30.09.2025
10 Потрес
И мен ме шокира, това което се случва в България, а именно шокира ме неадекватната истерия в "медиите" и конкретно истерията на миcиpките! То не бяха по двеста репортажа, включвания откъде ли не само от тоалетната на летището в Турция не се включиха докато някой волейболист пуска вода!?
Откачена и неадекватна идтерия и суматоха, то не бяха интервюта с баби, лели, чичовци, вуйчовци, лелинчовци, приятелки, случайни граждани...
Самият баща Николов помоли медиите да cе държат адекватно да не откачат, че не е добре за младите момпета, но това са бгмиcиpки булю, булю... 🤮
Авееее..!!
12:28 30.09.2025
11 Тореро
12:40 30.09.2025
12 и аз съм шокиран и проглушен
12:53 30.09.2025