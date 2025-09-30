Алекс Николов: Бях шокиран от случващото се в България

Топреализаторът на националния ни отбор по волейбол Алекс Николов призна на родна земя, че няма търпение да сподели радостта си с хората.

"Надявам се стане готин ден. Чакам с нетърпение посрещането в България", заяви той.

И беше категоричен, че няма отбор, който да е тренирал повече от "лъвовете" това лято.

Тимът ни направи истински фурор във Филипините.

Капитанът Алекс Грозданов пък призна, че е той и съотборниците му били шокирани от случващото се по улиците на България.

"Бяхме се изолирали, но преди финала и след него отваряхме повече социалните мрежи и не можехме да повярваме на това, което виждаме", добави той.