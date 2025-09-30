Томас Мюлер пред национален рекорд и пореден трофей

Когато Томас Мюлер подписа с Ванкувър Уайткапс това лято, очакванията бяха ясни – преследване на възможно най-много трофеи. В сряда вечерта германецът и неговият нов клуб ще получат първия си шанс, а именно битка за четвърта поредна Купа на Канада, където съперник ще бъде Ванкувър ФК от Канадската Премиер лига.

С едва четири победи в 25 мача, Ванкувър ФК е на дъното на първенството, докато Уайткапс са пети в таблицата на МЛС, като един от трите канадски отбора в американската лига. За Ванкувър ФК това е истинска приказка – те са първият клуб от CPL, достигнал финала. Уайткапс обаче са фаворити – имат три поредни титли и са вицешампиони на КОНКАКАФ 2025.

Любопитното е, че в състава на Ванкувър ФК има няколко играчи, преминали през академията и първия отбор на Уайткапс, но двата отбора досега никога не са се срещали официално. Сега залогът е трофеят “Voyageurs Cup” и автоматично място в Шампионската купа на КОНКАКАФ 2026.

Ако Мюлер вдигне купата, той ще изпревари Тони Кроос и ще стане най-титулуваният германски футболист в историята.