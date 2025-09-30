Новини
Спорт »
Световен футбол »
Томас Мюлер пред национален рекорд и пореден трофей

Томас Мюлер пред национален рекорд и пореден трофей

30 Септември, 2025 07:00 511 0

  • томас мюлер-
  • футбол-
  • ванкувър уайткапс

Германската легенда може да изпревари Тони Кроос и да стане най-титулуваният играч от своята страна

Томас Мюлер пред национален рекорд и пореден трофей - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Когато Томас Мюлер подписа с Ванкувър Уайткапс това лято, очакванията бяха ясни – преследване на възможно най-много трофеи. В сряда вечерта германецът и неговият нов клуб ще получат първия си шанс, а именно битка за четвърта поредна Купа на Канада, където съперник ще бъде Ванкувър ФК от Канадската Премиер лига.

С едва четири победи в 25 мача, Ванкувър ФК е на дъното на първенството, докато Уайткапс са пети в таблицата на МЛС, като един от трите канадски отбора в американската лига. За Ванкувър ФК това е истинска приказка – те са първият клуб от CPL, достигнал финала. Уайткапс обаче са фаворити – имат три поредни титли и са вицешампиони на КОНКАКАФ 2025.

Любопитното е, че в състава на Ванкувър ФК има няколко играчи, преминали през академията и първия отбор на Уайткапс, но двата отбора досега никога не са се срещали официално. Сега залогът е трофеят “Voyageurs Cup” и автоматично място в Шампионската купа на КОНКАКАФ 2026.

Ако Мюлер вдигне купата, той ще изпревари Тони Кроос и ще стане най-титулуваният германски футболист в историята.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ