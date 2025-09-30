Новини
Веласкес прави промени, за да върне Левски на върха

30 Септември, 2025 10:59

Интригата е голяма и срещата се очаква да бъде много оспорвана

Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Ботев (Пловдив) и Левски се срещат днес на стадион "Христо Ботев" в отложен мач от шестия кръг на efbet Лига. Двубоят започва в 17:30 часа и ще бъде ръководена от Валентин Железов.

Интригата е голяма и срещата се очаква да бъде много оспорвана. Намиращите се чак на 13-ото място "канарчета" се нуждаят от точки, за да се изкачат нагоре, докато Левски ще опита да се реваншира пред феновете си за загубата с 0:1 от Локомотив (Пловдив) и да се върне на върха. В момента лидер е ЦСКА 1948 с 22 точки, втори с 21 е Лудогорец, а "сините" имат 20 т.

Ботев ще бъде воден днес от временния треньор Иван Цветанов, след като Николай Киров беше освободен заради слабото представяне от началото на сезона. След срещата с Левски се очаква Александър Томаш да седне на горещия стол.

Хулио Веласкес планира няколко промени в състава си заради разочароващия мач с Локо (Пд). На десния бек се очаква да се завърне Алдаир. До момента португалецът само веднъж стартира този сезон в първенството. Много вероятно е от първата минута на "Колежа" да започнат Акрам Бурас и Мазир Сула.

Последната среща между Левски и Ботев (Пловдив) завърши 1:1 (на 30 март 202 г.).


Оценка 5 от 2 гласа.
