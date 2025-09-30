Халф на Милан: Не знам как Модрич може да тича така на 40 години

Адриен Рабио призна, че е впечатлен от съотборника си в Милан Лука Модрич след победата над Наполи. Милан поведе в резултата още в третата минута, след като Кристиан Пулишич пробяга половината терен, за да подаде на Алексис Саелемакерс, а след това самият Пулишич вкара втория гол.

Мачът се промени, когато Первис Еступинан получи червен картон за спъване на Джиовани Ди Лоренцо, а Кевин де Бройне реализира дузпата. Давид Нерес пропусна най-добрата възможност за изравняване за Наполи, след като ударът му срещна гредата в добавеното време.

Откакто Рабио се присъедини към Милан в последния ден на трансферния прозорец от Олимпик Марсилия, тимът сякаш е намерил нов ритъм.

„Вярно е, че вече познавах треньора и неговия щаб, както и методите им на работа, така че беше по-лесно за мен да се адаптирам. Познавам и много от съотборниците си. Дойдох с много смирение, работя всеки ден, за да дам пример и да вдъхновявам отбора. Те са на моя страна, радвам се, че откакто съм тук, спечелихме четири мача, допускайки само един гол.,“ каза Рабио пред DAZN Italia.

„Има силен отборен дух, играем с позитивна нагласа. Днес беше трудно, но с нашия дух и манталитет взехме победата. Радвам се.“

Рабио формира впечатляващо централно нападателно партньорство с Модрич, който на 40 години продължава да оказва голямо влияние в първия си сезон в Серия А.

„Играта с Лука е лесна, защото той знае как да контролира темпото, въпреки че честно казано не знам как може да тича така 90 минути на 40 години. Той обича футбола и се забавлява на терена, обича да защитава, обича да атакува, всичко. Този отбор има много качество и всички ние се наслаждаваме и на защитата, въпреки че не беше лесно с 10 човека, но показахме на какво сме способни,“ призна французинът.

Рабио се завърна в Серия А след само една година в Марсилия, но следващата седмица ще се изправи срещу бившите си съотборници на Ювентус на "Алианц Стейдиъм" в Торино.

„Истински се радвам да се върна на този стадион, особено като знам, че Милан е на върха в таблицата. Разбира се, искам да спечеля, но най-вече съм щастлив да съм отново в Серия А. Прекарах пет години в Ювентус, така че ще бъде емоционално за мен, но сега съм в Милан и се надявам Милан да победи.“