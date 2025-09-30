Спортното министерство награди с 520 000 лева волейболните национали

Премия на стойност 520 000 лева получи националният ни отбор от Министерството на младежта и спорта. Чекът бе връчен от министъра на младежта и спорта Иван Пешев, който закичи на всеки национал, както и на представителите на щаба, по един голям венец.

Тимът ни направи истински фурор на световното първенство във Филипините.

За сребърния медал България получи 500 000 щатски долара от н