Спортното министерство награди с 520 000 лева волейболните национали

30 Септември, 2025 12:30 693 3

За сребърния медал България получи 500 000 щатски долара от наградния фонд на световното първенство

Спортното министерство награди с 520 000 лева волейболните национали - 1
Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Премия на стойност 520 000 лева получи националният ни отбор от Министерството на младежта и спорта. Чекът бе връчен от министъра на младежта и спорта Иван Пешев, който закичи на всеки национал, както и на представителите на щаба, по един голям венец.

Тимът ни направи истински фурор на световното първенство във Филипините.

За сребърния медал България получи 500 000 щатски долара от н


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Последния Софиянец

    9 3 Отговор
    А останалите долари за Шиши.

    12:30 30.09.2025

  • 2 Пич

    11 2 Отговор
    Стиснати кретени !!! Трябваше поне по милион на всеки !!! За Украйна защо винаги намират пари ?! Много пари...!!!

    12:39 30.09.2025

  • 3 !!!?

    0 0 Отговор
    Можеха да дадат на българските младежи за Световната вицешампионска титла поне една дневна вноска за "Боташ"...явно прекалено скъпо им се вижда !!!?

    12:58 30.09.2025

