Любо Ганев: Имаме една цел - класиране за Олимпиадата

30 Септември, 2025 13:28 825 6

  • любо ганев-
  • волейбол-
  • спорт

Лъвовете се прибират в София около 10:15 часа с правителствения самолет с полет от Истанбул

Любо Ганев: Имаме една цел - класиране за Олимпиадата - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg


Президентът на волейболната федерация на България Любомир Ганев разкри новата цел пред тима – класиране за Олимпийските игри в Лос Анджелис. Той отново изрази радостта си спечелените медали на Световното първенство във Филипините.

Лъвовете се прибират в София около 10:15 часа с правителствения самолет с полет от Истанбул.

"Аз знаех какво сме направили, защото през 1994 година и футболът, и волейболът станахме четвърти при първото ни участие в Световната волейболна лига. Много съм щастлив за момчетата, защото наистина успяха да сплотят държавата. Те положиха много труд и усилия и дадоха много жертви. Те показаха, че само със задружност - те като отбор, треньорското ръководство и ние като федерация, помагайки си един на друг можем да постигнем големи резултати. Всеки си вършеше работата по най-добрия начин“, сподели Ганев.

„Ние имаме една единствена цел - да се класираме за Олимпиадата в Лос Анджелис. Подготовката за състезателите бе много тежка, но треньорският щаб свърши много добра работа и ние като федерация сме подсигурили най-добрите условия“, каза Ганев, цитиран от БТА.

Тимът ни, подкрепян от генералния спонсор efbet, ще бъде посрещнат от родните фенове със специално шоу в центъра на София в 17:30 часа. Те ще получат специални награди, а за всички на площада е подготвена богата програма с музика и специални моменти със световните вицешампиони.

„Посрещането, което очаква волейболистите, е най-малкото, което можем да направим за тях след това, което постигнаха. Благодаря на всички фенове, които бяха по площадите, по улиците, пред телевизорите, в залата в Манила, благодаря на партньорите и институциите, които ни помагат, както и на всички хора, които обичат волейбола. Помагайки си и гледайки напред, играейки един за друг можем да направим много. Бъдещето на нашия отбор е светло. Имаме поколение, което тепърва ще ни радва", заяви президентът на Българската федерация по волейбол Любомир Ганев.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Глиган

    1 0 Отговор
    Обичам пиле с ориз, пържоли, пържени картофи, много бири и оркестъра да свири.

    13:33 30.09.2025

  • 2 Само

    2 1 Отговор
    като видиш какви първокласни натегачи със съмнителен морал са се изтъпанили първи посрещачи......

    13:37 30.09.2025

  • 3 Опорка

    3 1 Отговор
    Любо Ганев е легенда. И като спортист, и като шеф.

    Коментиран от #5

    13:37 30.09.2025

  • 4 Фен

    1 0 Отговор
    Любо е готин.Много позитивен.Не го познавам,но така ми изглежда.В ютуб при кадри на победата над Сащ са го хванали в забавен кадър и се вижда как очите му се насълзяват.Да намали килограмите .Голямото тегло не е полезно.

    13:46 30.09.2025

  • 5 Карлос Друсар

    0 1 Отговор

    До коментар #3 от "Опорка":

    Много противен. За разлика от хора като него, във федерацията всичко е спокойно, има бело за всеки и по много.

    13:52 30.09.2025

  • 6 Пецата

    0 0 Отговор
    По-добре не разбираш ли да не се излагат галфоните 🤣

    14:05 30.09.2025

