Карлос Алкарас триумфира при дебюта си в Токио

Водачът в световната ранглиста Карлос Алкарас (Испания) спечели турнира по тенис на твърди кортове в японската столица Токио от сериите АТР 500 с награден фонд 2.22 милиона долара.

На финала Алкарас се наложи над шампиона от 2022 година и втори поставен Тейлър Фриц (САЩ) с 6:4, 6:4. Срещата продължи час и 32 минути.

За 22-годишния испанец това бе осма титла за сезона и рекордна в кариерата му 67-а победа за 2025-а, като той игра девети пореден и общо десети финал за годината.

Двубоят стартира равностойно, но Карлос Алкарас реализира ключов пробив за 5:4 в първия сет и го спечели с 6:4.



Испанският тенисист започна по-категорично втората част и поведе с 2:0 след ранен пробив. Той осъществи втори пробив за преднина от 4:1 и при 5:1 сервираше за приключване на двубоя, но дори не стигна до мачбол, а Фриц се възползва от единствената си точка за пробив в гейма и намали до 4:5.

При следващата си възможност на свой сервис испанецът не се разколеба и оползотвори първия си мачбол за крайния успех с 6:4.