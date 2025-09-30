Карлос Насар загря за световното в Норвегия

Олимпийският шампион Карлос Насар показа, че се намира в добра форма преди предстоящото световно първенство във Фьорде (Норвегия). Българинът участва в кръг от хърватската лига по вдигане на тежести, като бе гост състезател за тима на КДУ Сплит.

Родният щангист записа пет опита в състезанието в категория до 94, като записа успехи на 160, 170 и 180 кг в изхвърлянето и 210 и 215 кг. в изтласкването, а трети опит във второто движение не бе използван. Така Насар събра двубой от 395 кг, което е само с един по-малко от новия световен стандарт, поставен от Световната федерация след определянето на новите категории. Постижението му в изхвърлянето също е само един килограм под стандарта, който е 181. За изтласкването, където Карлос традиционно е по-силен служебно поставеният резултат е 221 кг. Дори и да бе подобрил стандартите на състезанието, те нямаше да бъдат признати за официални, защото под внимание се взимат постиженията, направени на световни, континентални и олимпийски надпревари, както и тези за световната купа.

Личното тегло на Насар в състезанието бе 92.2 кг, като логично максимумът на възможностите на българина да бъде запазен за след десет дни, когато е състезанието в неговата категория на световното. То е насрочено за 9 октомври с начален час 20:30.