Евгени Иванов със страхотен призив към българския народ

30 Септември, 2025 17:59 484 5

  • евгени иванов-
  • волейбол-
  • спорт

Днес всички си обичаме държавата. Днес всички сме едно

Евгени Иванов със страхотен призив към българския народ - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Бившият волейболен национал Евгени Иванов – Пушката, призова българския народ да последва примера на националния отбор по волейбол чрез пост в социалните мрежи. Възпитаниците на Джанлоренцо Бленджини, подкрепени от своя генерален спонсор efbet, спечелиха сребърен медал на турнира в Манила.

Ето какво написа Евгени Иванов в социалните мрежи:

„Хей, хора!

Днес всички се радваме.

Днес всички сме българи.

Днес всички си обичаме държавата. Днес всички сме едно.

А от утре, когато еуфорията отмине, пак ще започнем да хвърляме фасовете през прозорците на колите – „ами те и другите го правят“.

Пак ще се бутаме по пътищата и ще се псуваме – „ами те и другите го правят“.

Пак ще завиждаме на Гошо, защото има по-хубава къща, и ще се подиграваме на Пешо, защото трета зима ходи с едно и също яке – „ами те и другите го правят“.

Пак ще предлагаме 50 лева на полицая, който ни е спрял, защото сме нарушили закона – „ами те и другите го правят“.

А видяхте ли как го правят тези момчета на волейболното игрище?

Там с егоизъм, завист и корупция не става.

Видяхте ли как се бориха, как играха заедно, как всеки помагаше с всичко, което може, за общата цел, как никой не се биеше в гърдите, че е по-голям и по-заслужаващ от другите?

Е, хайде да правим като тях. По-трудно е, защото трябва да поемем отговорност, но резултата ще си заслужава.

Погледнете се в огледалото.

Погледнете децата си.

Погледнете внуците си.

Като кого искате да правите, като кого искате да правят те – като „другите“ ли?

Или като момчетата с които се гордеем!“.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    0 1 Отговор
    Пред Александър Невски има само хиляда човека.И да се радват не могат.Скот0 ве

    18:01 30.09.2025

  • 2 Никога аз не

    5 0 Отговор
    съм обичал държавата. Обичам много Родината си, но държавата пфу....

    18:02 30.09.2025

  • 3 Отношения

    0 0 Отговор
    Ама то и при жените и мъжете е така - ТО ИМА И ДРУГИ!
    И кой се жени да създава и пази семейство щом зад ъгъла те чака другата или другия?
    Мен ме урежда - 100 евро на час и не лъжа никого!

    18:10 30.09.2025

  • 4 Ама как не каза оше

    2 0 Отговор
    Как да обичаш корумпирана кочина? Това не е държава, това хите-кръчма. Парад на селяндурите и на корупцията. Как не каза още:
    1. Хората спрете да правите корупция!
    2. Спрете да крадете, да укривате пари, данъци, осигуровки!
    3. Спрете да изнасяте в Малта и Дубай за къщи вили и апартаменти!
    4. Върнете това което сте ограбили, за да тъпчите в банково сметки за хотели и яхти!
    5. Разплатете се на онези, които сте ограбвали!

    18:14 30.09.2025

  • 5 Една седмица

    2 0 Отговор
    Реклама на българския волейбол синовете на Владо Николов и дъртия алкохолик Любо Ганев гербаджията и разни циркаджии които разправят че България била учила италянците на волейбол трагедия е тая държава на свинете

    18:15 30.09.2025

