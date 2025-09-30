Евгени Иванов със страхотен призив към българския народ

Бившият волейболен национал Евгени Иванов – Пушката, призова българския народ да последва примера на националния отбор по волейбол чрез пост в социалните мрежи. Възпитаниците на Джанлоренцо Бленджини, подкрепени от своя генерален спонсор efbet, спечелиха сребърен медал на турнира в Манила.
Ето какво написа Евгени Иванов в социалните мрежи:
„Хей, хора!
Днес всички се радваме.
Днес всички сме българи.
Днес всички си обичаме държавата. Днес всички сме едно.
А от утре, когато еуфорията отмине, пак ще започнем да хвърляме фасовете през прозорците на колите – „ами те и другите го правят“.
Пак ще се бутаме по пътищата и ще се псуваме – „ами те и другите го правят“.
Пак ще завиждаме на Гошо, защото има по-хубава къща, и ще се подиграваме на Пешо, защото трета зима ходи с едно и също яке – „ами те и другите го правят“.
Пак ще предлагаме 50 лева на полицая, който ни е спрял, защото сме нарушили закона – „ами те и другите го правят“.
А видяхте ли как го правят тези момчета на волейболното игрище?
Там с егоизъм, завист и корупция не става.
Видяхте ли как се бориха, как играха заедно, как всеки помагаше с всичко, което може, за общата цел, как никой не се биеше в гърдите, че е по-голям и по-заслужаващ от другите?
Е, хайде да правим като тях. По-трудно е, защото трябва да поемем отговорност, но резултата ще си заслужава.
Погледнете се в огледалото.
Погледнете децата си.
Погледнете внуците си.
Като кого искате да правите, като кого искате да правят те – като „другите“ ли?
Или като момчетата с които се гордеем!“.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
18:01 30.09.2025
2 Никога аз не
18:02 30.09.2025
3 Отношения
И кой се жени да създава и пази семейство щом зад ъгъла те чака другата или другия?
Мен ме урежда - 100 евро на час и не лъжа никого!
18:10 30.09.2025
4 Ама как не каза оше
1. Хората спрете да правите корупция!
2. Спрете да крадете, да укривате пари, данъци, осигуровки!
3. Спрете да изнасяте в Малта и Дубай за къщи вили и апартаменти!
4. Върнете това което сте ограбили, за да тъпчите в банково сметки за хотели и яхти!
5. Разплатете се на онези, които сте ограбвали!
18:14 30.09.2025
5 Една седмица
18:15 30.09.2025