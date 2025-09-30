Новини
Ружди Ружди: Мотивират ме резултатите - мога още, усещам, че мога още

30 Септември, 2025 18:29 501 10

  • ружди ружди-
  • спорт-
  • лрка атлетика-
  • хора с увреждания-
  • рекорд-
  • световен рекорд

Исках от много дълго време да постигам такива хубави резултати, това ми беше една от мечтите

Ружди Ружди: Мотивират ме резултатите - мога още, усещам, че мога още - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Световният шампион от първенството на планетата по лека атлетика за хора с увреждания от Делхи 2025 Ружди Ружди заяви, че му е било мечта да подобри световния рекорд, а самият той се мотивира от добрите резултати.

"Много се радвам, че съм отново тук, на българска земя. Тази година беше наистина успешна за мен. Успях да направя много добър резултат - световен рекорд и то три пъти го подобрих. Исках от много дълго време да постигам такива хубави резултати, това ми беше една от мечтите. Радвам се, че го направих, а сега все се надяваме за още по-хубави резултати", заяви Ружди на летище "Васил Левски" в София.

"Наистина бях подготвен тази година. По друг начин процедирахме. Никога не сме мислили, че ще направя рекорд, но ние го виждахме на тренировките. Важното беше, че там трябваше да го направя и успяхме, защото станахме много рано сутринта, състезанието беше сутринта. Доволен съм Сега следва кратка почивка и започвам зимна подготовка. Не знам дали догодина ще имаме състезания, но най-вероятно Европейско първенство", обясни той и допълни:

"Мотивират ме резултатите. Мога още, усещам, че мога още и затова не вярвам, че точно сега трябва да спра."

"Много се радвам и за волейболистите. Това е много голямо постижение. Искам да ги поздравя и тях, и треньорите им. Следяхме изявите им по интернет. Това е голяма работа, искам да им благодаря и на тях, много добре играха", завърши Ружди Ружди.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Мнение

    16 0 Отговор
    БРАВО! И с пожелание за здраве и нови рекорди. Човекът е пример за силата на духа и пример за подражание.

    18:42 30.09.2025

  • 2 Бъди

    12 0 Отговор
    жив и здрав , сила , успехи и само напред !

    18:49 30.09.2025

  • 3 1488

    1 19 Отговор
    циганин

    Коментиран от #4

    18:50 30.09.2025

  • 4 БОКЛУК

    12 0 Отговор

    До коментар #3 от "1488":

    ТИ СИ ПО ГОЛЯМ ЦИГАНИН ОТ НЕГО

    18:55 30.09.2025

  • 5 Браво

    9 0 Отговор
    Голям Спортист и Човек.

    19:02 30.09.2025

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 ТИГО

    2 0 Отговор
    И що ме изтрихте за Ружди Ружди "Достоен Българин " ли ви подразни?

    19:34 30.09.2025

  • 8 оня

    0 1 Отговор
    така и не написахте колко метра е метнал гюлето.........

    19:38 30.09.2025

  • 9 Гришо

    1 0 Отговор
    напред, момче!

    Коментиран от #10

    19:44 30.09.2025

  • 10 ТИГО

    2 0 Отговор

    До коментар #9 от "Гришо":

    ТОЙ трябваше да е с волейболистите ,а не да го посрещат като бедният роднина.Трябваше да е на сцената заедно с момчетата от волейбола!

    19:47 30.09.2025

