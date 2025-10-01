Новини
Президентът: Вие сте лъчът надежда, от който имаше нужда цяла България

1 Октомври, 2025 13:30

От няколко дни България е в плен на еуфорията

Президентът Румен Радев посрещна много топло новите герои на България. Той удостои с почетни плакети състезателите от националния ни отбор по волейбол, треньорския щаб и федерацията, а след това ги разчувства с речта си.

„От няколко дни България е в плен на еуфорията. И причината е националният ни волейболен отбор, който е гост в президентската институция. Всички изживяхме Вашият победоносен път към върха на волейбола. Нещо повече – донесохте ни велика обединяваща емоция, която ни припомни славното американско лято от „Мондиал’94”, започна президентът Румен Радев.

"Няма да се обръщам към вас с момчета. Бяхте момчета, когато преди две години дойдохте в Гербова зала с бронзовия медал от Катар. Днес тук сте като достойни български мъже, поели отговорност да отстояват честта на родината. Преди две години ви споделих, че вие сте лъч надежда за българския спорт. Днес мога да заявя, че вие сте лъчът надежда, от който имаше нужда цяла България. Това, което постигнахте, е нещо повече от спортен триумф.Вие не само се борехте за всяка топка.

С всяка завоювана точка вие извайвайте пред очите ни образа на една нова България, в която успяваш не с тарикатлът, със схеми и послушание. А с труд, воля, дисциплина, интелект и отговорност. С талант и характер, вложени в общото дело. Дадохте на обезверените вяра в нашите сили и надежда за бъдещето. Помогнахте ни да вдигнем глава от дребнотемието и да видим, че е израсло едно невероятно силно и способно поколение, олицетворяващо възможният български триумф, който вярвам, че е въпрос на време”, каза г-н Радев.


  • 1 1488

    6 2 Отговор
    от януари:
    1 евро = 1 лев
    4 лв олио = 4 евро
    800 лв заплата = 400 евро
    а бг става руска провинция

    Коментиран от #11

    13:32 01.10.2025

  • 2 ПП ДБ МЕЧ ВЕЛИЧИЕ

    7 1 Отговор
    Днес по предложение на ПП/ДБ беше внесено предложение в НС да се разследват действията и грабежа на лицето Делян Славчев Пеевски и свързаните с него десетки кухи фирми за период 20 години назад. Предимно грабежа на КТБ от които за Пеевски 4 млрд. БУЛГАРТАБАК 3,7 млрд. ББР 2,3 млрд. ЛАФКА 1,2 млрд. Предложението беше отхвърлено с гласовете против на ДПС -НОВО НАЧАЛО и въздържали се ГЕРБ ,ИТН и БСП. Нали Пеевски е чист и няма от какво да се притеснява? Защо не желае да бъде разследван? Всички останали ВЪЗРАЖДАНЕ ,МЕЧ ,ВЕЛИЧИЕ ,АПС гласуваха "ЗА".

    13:34 01.10.2025

  • 3 !!!?

    5 5 Отговор
    Договора "Боташ" е най-голямия принос на Мистър Кеш за израстването на българския волейбол...и за новото БМВ на Деси !!!?

    13:36 01.10.2025

  • 4 Калигула

    3 0 Отговор
    Като няма хляб поне да има зрелища за народа.

    13:37 01.10.2025

  • 5 провинциалист

    2 1 Отговор
    Изглежда, че всяко струпване на хора по улиците изглежда като вид протест в очите на властта и тя ще си счупи краката да го обязди.

    13:38 01.10.2025

  • 6 Мъри

    0 3 Отговор
    от 1 октомври:
    1488 = 1 иgиoт

    Коментиран от #9, #10

    13:41 01.10.2025

  • 7 ДрайвингПлежър

    2 0 Отговор
    Айде и този... абе пенсиите ли се вдигнаха, икономиката ли се оправи, продължителността на живота ли се увеличи?

    На момчетата - браво! Ама момичетата са със злато, а никой не ги посрещна като герои?
    Голяма патардия за 3 дни да замажете пропадащата държава!

    13:41 01.10.2025

  • 8 Типично

    4 1 Отговор
    Клишета и наизустени фрази , нищо докосващо .

    13:42 01.10.2025

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 мьрсулана

    1 1 Отговор

    До коментар #6 от "Мъри":

    всъщност 1488 е идиот всеки ден
    като козлодуеца и софиянеца

    13:51 01.10.2025

  • 11 Депутатин

    0 1 Отговор

    До коментар #1 от "1488":

    И 1лев = 2 евро да го направят, не ми пука. Имам достатъчно.

    13:54 01.10.2025

