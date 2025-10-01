Новини
Президентът награди героите на България, те го изненадаха с подаръци

Президентът награди героите на България, те го изненадаха с подаръци

1 Октомври, 2025 12:28

Поръчали сме на г-н президента и един медал от първенството, защото вие сте един от нас

Президентът награди героите на България, те го изненадаха с подаръци - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Президентът Румен Радев удостои с почетни плакети волейболните герои на България - състезатели, треньори и шефове в Гербовата зала на "Дондуков". Церемонията започна с българския химн, а след това държавният глава награди последователно селекционера Джанлоренцо Бленджини, помощник-треньорите Франческо Кадеду и Андрей Жеков, тийм мениджъра Стефан Чолаков, статистика Борис Николов, кинезетерепевта Николай Касабов, рехабилитатора Христо Тодоров, както и състезателите Симеон Николов, Илия Петков, Мартин Атанасов, Борис Начев, Аспарух Аспарухов, Алекс Грозданов, Георги Татаров, Руси Желев, Венислав Антов, Стоил Палев, Димитър Добрев, Дамян Колев, Александър Николов и Преслав Петков.

Националите от своя страна върнаха жеста на президента, подарявайки му топка и фланелка с автографите на световните вицешампиони, които бяха връчени от селекционера Бленджини и капитана Алекс Грозданов. Шефът на волейболната ни федерация Любо Ганев пък разкри, че скоро държавният глава ще получи и сребърен медал като на състезателите.

“Поръчали сме на г-н президента и един медал от първенството, защото вие сте един от нас”, добави Ганев.

“Благодаря за цялата подкрепа, която получихме. И за това че ние имаме честта да защитаваме честта на нашата прекрасна държава. Горди сме да носим флага и ще продължим да работим по този начин”, заяви Грозданов.

“За нас е изключителна част да бъдем приети от президента на България. Искам да благодаря за това, както и за невероятното посрещане, което получихме вчера в България от деца, майки бащи, възрастни хора. Те ни дадоха много повече, отколкото ние на тях. Това че нашите играчи успяха да обединят българския наред е нещо изключително и ние ще го помним цял живот”, каза Бленджини.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Някой

    7 4 Отговор
    Прекрасно и Респект към Момчета. А президента ще се сетили за Ружди Ружди и още други успели спортисти като него или гледаме само да се снимаме на момента????

    Коментиран от #11

    12:32 01.10.2025

  • 2 Браво на момчетата

    8 4 Отговор
    Сега ще има вой от планктона.

    Коментиран от #7

    12:35 01.10.2025

  • 3 !!!?

    9 15 Отговор
    Мистър Кеш връчил Плакет "Боташ" на нашите младежи за Световната вицешампионска титла по волейбол...а на Деси подарил ново БМВ...!!!?

    Коментиран от #5

    12:35 01.10.2025

  • 4 Дали

    5 3 Отговор
    и Светия синод няма да пропусне повода?

    12:37 01.10.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Абсурдистан

    2 9 Отговор
    Безродния разединител награди обединителите. Деййствие достойно за Абсурдистан.

    Коментиран от #10

    12:48 01.10.2025

  • 7 Защо

    0 1 Отговор

    До коментар #2 от "Браво на момчетата":

    Виеш?

    12:49 01.10.2025

  • 8 Не знам

    2 8 Отговор

    До коментар #5 от "Глупости на търкалета":

    Дали коментара на човека е гнусен, не знам, но npezидентна е. На Вас май Ви се струва нормално далаверата с Боташ? Да плащат и внуците ни кражбите на някой....???

    12:49 01.10.2025

  • 9 Москвич Трабантов

    3 8 Отговор
    Ай стига с тез волейболисти и с тез "държавници" и тем подобни простотии. Кой знае какво са постигнали? Като че ли гугутка е пр@днала.

    12:54 01.10.2025

  • 10 Смешник

    4 1 Отговор

    До коментар #6 от "Абсурдистан":

    Момчетата най добре чувстват кой обединява или разединява нацията Така че по кротко с президента Какво правеше Зафиров вчера на посрещането Някой обърна ли му внимание

    12:59 01.10.2025

  • 11 Смешник

    1 2 Отговор

    До коментар #1 от "Някой":

    Не се безпокой и него ще награди

    13:03 01.10.2025

  • 12 Мда, това не е наред, трябва да

    0 0 Отговор
    разединим Българите отново, яя... да увеличим Заплатите на МВР и Държавна Администрация с още 50% , а и Парламента със Сто Процента.
    Ало, Тулуп 1, ало, ало Толуп 2..., 😁

    13:10 01.10.2025

  • 13 баш фен

    3 0 Отговор
    Едно желание имам след като видях момчетата как играят . Ако може някак същите момчета , да играят като национали и във футбола .

    13:15 01.10.2025

