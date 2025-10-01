Президентът награди героите на България, те го изненадаха с подаръци

Президентът Румен Радев удостои с почетни плакети волейболните герои на България - състезатели, треньори и шефове в Гербовата зала на "Дондуков". Церемонията започна с българския химн, а след това държавният глава награди последователно селекционера Джанлоренцо Бленджини, помощник-треньорите Франческо Кадеду и Андрей Жеков, тийм мениджъра Стефан Чолаков, статистика Борис Николов, кинезетерепевта Николай Касабов, рехабилитатора Христо Тодоров, както и състезателите Симеон Николов, Илия Петков, Мартин Атанасов, Борис Начев, Аспарух Аспарухов, Алекс Грозданов, Георги Татаров, Руси Желев, Венислав Антов, Стоил Палев, Димитър Добрев, Дамян Колев, Александър Николов и Преслав Петков.
Националите от своя страна върнаха жеста на президента, подарявайки му топка и фланелка с автографите на световните вицешампиони, които бяха връчени от селекционера Бленджини и капитана Алекс Грозданов. Шефът на волейболната ни федерация Любо Ганев пък разкри, че скоро държавният глава ще получи и сребърен медал като на състезателите.
“Поръчали сме на г-н президента и един медал от първенството, защото вие сте един от нас”, добави Ганев.
“Благодаря за цялата подкрепа, която получихме. И за това че ние имаме честта да защитаваме честта на нашата прекрасна държава. Горди сме да носим флага и ще продължим да работим по този начин”, заяви Грозданов.
“За нас е изключителна част да бъдем приети от президента на България. Искам да благодаря за това, както и за невероятното посрещане, което получихме вчера в България от деца, майки бащи, възрастни хора. Те ни дадоха много повече, отколкото ние на тях. Това че нашите играчи успяха да обединят българския наред е нещо изключително и ние ще го помним цял живот”, каза Бленджини.
