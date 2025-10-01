Алекс Николов: Вчера категорично разбрахме какво сме направили за България

Посрещачът на националния отбор по волейбол Александър Николов заяви, че не може да спре да се усмихва след паметното посрещане от българските привърженици в София. Световните вицешампиони се прибраха във вторник с чартър от Истанбул и бяха приветствани от хиляди в центъра на столицата.

Волейболистите спечелиха сребърните медали на Световното първенство във Филипините през миналата седмица и самият финал бе едно от най-гледаните спортни събития в България от десетилетия.

"Вчера беше денят, в който категорично разбрахме какво сме направили за България. От тогава не мога да спра да се усмихвам. Чувствам се горд, че успяхме да съберем толкова интерес от хората и че се обединихме в една цел. Много се радвам", заяви разпределителят на националния отбор.

"Спортът, особено колективният, обединява. Видяхме доказателството за това и се надявам в бъдеще да имаме още поводи да се събираме на "Александър Невски", защото беше просто невероятно", продължи Николов, който попадна в идеалния отбор на Световното първенство.

Николов се разви като волейболист в столичния Левски, след което продължи обучението си в американската колежанска система. От три години той е играч на Лубе Чивитанова в Италия, за където ще замине само след три дни за началото на новия сезон в най-силното първенство на планетата.

"Тук (в Левски - бел.авт.) съм прекарал голяма част от юношеските си години и е готино да се завърнеш на базата с медала. Благодаря много на Левски, че организира това нещо. Със сигурност има допълнителна мотивация, за да видим всичко това отново", завърши той след специалната церемония за националите от Левски.