Алекс Николов: Вчера категорично разбрахме какво сме направили за България

1 Октомври, 2025 19:59 476 1

Не мога да спра да се усмихвам

Алекс Николов: Вчера категорично разбрахме какво сме направили за България - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Посрещачът на националния отбор по волейбол Александър Николов заяви, че не може да спре да се усмихва след паметното посрещане от българските привърженици в София. Световните вицешампиони се прибраха във вторник с чартър от Истанбул и бяха приветствани от хиляди в центъра на столицата.

Волейболистите спечелиха сребърните медали на Световното първенство във Филипините през миналата седмица и самият финал бе едно от най-гледаните спортни събития в България от десетилетия.

"Вчера беше денят, в който категорично разбрахме какво сме направили за България. От тогава не мога да спра да се усмихвам. Чувствам се горд, че успяхме да съберем толкова интерес от хората и че се обединихме в една цел. Много се радвам", заяви разпределителят на националния отбор.

"Спортът, особено колективният, обединява. Видяхме доказателството за това и се надявам в бъдеще да имаме още поводи да се събираме на "Александър Невски", защото беше просто невероятно", продължи Николов, който попадна в идеалния отбор на Световното първенство.

Николов се разви като волейболист в столичния Левски, след което продължи обучението си в американската колежанска система. От три години той е играч на Лубе Чивитанова в Италия, за където ще замине само след три дни за началото на новия сезон в най-силното първенство на планетата.

"Тук (в Левски - бел.авт.) съм прекарал голяма част от юношеските си години и е готино да се завърнеш на базата с медала. Благодаря много на Левски, че организира това нещо. Със сигурност има допълнителна мотивация, за да видим всичко това отново", завърши той след специалната церемония за националите от Левски.


  • 1 ген. Атанасов

    2 0 Отговор
    това момче Алекс ли се казва,или Александър?

    20:11 01.10.2025

