Автогол донесе победата на Челси срещу Бенфика при завръщането на Моуриньо на "Стамфорд Бридж"

Челси спечели с минималното 1:0 домакинството си на Бенфика в мач от втория кръг на основната фаза на Шампионската лига. Единственото попадение в двубоя бе автогол на Рикардо Риос още в 18-ата минута. В последните секунди на двубоя пък Жоао Педро бе изгонен за втори жълт картон. Двубоят бе много интересен и по друга причина, а именно завръщането на Жозе Моуриньо на “Стамфорд Бридж”, което се оказа неуспешно за наставника, който спечели две титли с лондончани. Това пък първи успех за домакините в турнира, след като те загубиха от Байерн (Мюнхен) на старта. Лисабонският гранд пък натрупа второ поредно поражение след изненадващото поражение като домакин от Карабах. Двата отбора изиграха атрактивен двубой с доста положения, особено през първото полувреме, но добри изяви на двамата вратари не позволиха резултатът да бъде променен.

Очаквано домакините започнаха срещата на по-високи обороти и опитаха да се задържат пред пеналта на португалците. Именно играчите на Бенфика обаче първи стигнаха до първата възможност в двубоя в 8-ата минута, когато грешка даде възможност топката да бъде пратена към Доди Лукебакио в наказателното поле, а изстрелът му бе блокиран със сетни усилия от Робърт Санчес и срещна гредата преди да отиде в корнер. След изпълнението на статичното положение кълбото не бе изчистено добре и се създаде нова суматоха в половината на “сините.

Две минути по-късно Алехандро Гарначо малко случайно се озова в добра позиция, но ударът му изобщо не бе на нужното ниво. Четвърт час след началото на двубоя Ричард Риос от гостите получи на добра позиция в пеналта на лондончани, но стреля в средата на терена и не успя да затрудни Санчес. Отговорът на домакините не закъсня и още в ответната атака отличен изстрел на Педро мина покрай гредата. Този своеобразен натиск на лондончани даде резултат в 18-ата минута, когато Нето отправи отличен пас на другия фланг към оказалия се непокрит Алехандро Гарначо, той се измъкна и падайки успя да отправи много опасна и остра успоредна топка, която хвана в крачка Ричард Риос, който прати кълбото в собствената си врата за 1:0.

Почти веднага след подновяването на играта “лисабонските лъвове” можеха да изравнят след хубаво влизане на Лукебакио от фланга, което доведе до пас към Павлидис, но голмайсторът бе блокиран. В следващите минути играчите на Енцо Мареска продължиха да владеят инициативата в случващото се на терена. В 38-ата минута Марк Кукурея стреля опасно. Само минута поо-късно пък Анатолий Трубин подходи много разконцентрирано към едно връщане и не успя да спре топката, но успя да я изчисти точно преди да премине голлинията. Последвалият корнер пък се забави, защото феновете на Бенфика, които се намираха точно в тази зона започнаха да замерват с подръчни средства капитана на Челси Енцо Фернандес, който носеше фланелката именно на португалския гранд преди да се озове в Лондон. Дори се наложи Жозе Моуриньо да отива да успокоява привържениците.

В 44-ата минута отлично центриране предостави възможност на Бено Бадиашил да стреля с глава от добра позиция, но не уцели рамката на вратата. В самия край на първата част отново Трубин трябваше да се намесва след изстрел на Тайрик Джордж.

Втората част започна с добро положение за Бенфика, когато Павлидис намери отлично Фредерик Аурснес, но Робърт Санчес блокира норвежеца отлично. Впоследствие се оказа, че той е бил и в засада. В 53-ата минута Судаков отново намери великолепно Аурснес отново зад гърба на отбраната на “сините”, но испанският страж на домакините с крак успя да спаси. Малко преди изтичането на час игра играчите на Жозе Моуриньо имаха сериозни претенции за дузпа срещу Доди Лукебакио, който се сблъска с Енцо Фернандес на границата на пеналта, но съдията подмина ситуацията.

В 69-ата минута хубаво центриране от фланга бе избито със сетни усилия от Антонио Силва точно преди да бъде засечено от играч на Челси. Петнайсет минути преди края на двубоя Жоао Педро, който се появи от скамейката и малко след тов аполучи жълт картон, се сблъска доста сериозно с Николас Отаменди. В 78-ата минута Енцо Фернандес намери друга резерва - Естевао, който с глава стреля, но Трубин спаси. В 83-ата минута отново Аурснес бе изведен в добра позиция почти по идентичен начин като двайсетина минути по-рано, но този път Рийс Джеймс го блокира. В минутите до края играчите на Бенфика положиха усилия да променят крайния резултат, но това така и не се случи. В последните секунди на срещата пък Жоао Педро извърши ново нарушение, което му донесе втори жълт и съответно червен картон. По този начин Челси постигна първата си победа в Шампионската лига за този сезон, а Бенфика вече има две поражения на своята сметка.