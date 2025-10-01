Галатасарай удари Ливърпул

Галатасарай постигна победа с 1:0 над Ливърпул в среща от втория кръг на Шампионската лига. Единственото попадение в мача реализира Виктор Осимен в 16-ата минута от дузпа.

Това е втора поредна загуба за мърсисайдци след поражението от Кристъл Палас през уикенда. За първи път от началото на сезона тимът на Арне Слот не отбеляза гол. Наставникът заложи на състав без Мохамед Салах и Александър Исак, които се появиха на терена след час игра. Другата лоша новина за Слот бе контузията на Алисон, който бе заменен принудително.

Срещата започна при вихрено темпо и още във втората минута домакините можеха да поведат. Йълмаз изправари Керкез и излезе сам срещу Алисон, но бразилецът успя да го спре. Двата отбора заложиха на нападателен футбол и атакуваха при всяка възможност. В 13-ата минута Екитике бе изведен зад защитата и напредна сам срещу вратаря, но не завърши по възможно най-добрия начин, а при добавката на Гакпо топката бе изчистена от голлинията. При ответната атака Галатасарай получи дузпа за удар на Собослай в лицето на Йълмаз, а Осимен бе точен от бялата точка.

Ливърпул опита да отговори, но защитата на турците се справяше. В същото време пресата на домакините създаваше проблеми на шампиона на Англия и доведе до някои грешки. Удар на Осимен бе блокиран, а секунди по-късно същото се случи и с опит на Гакпо да стреля. След половин час игра отлична атака на гостите завърши с удар от въздуха на Виртц и спасяване на Чакър. Последваха още възможности за мърсисайдци след два ъглови удара. Първо Ван Дайк свали топката, а Керкез не успя на два пъти да отправи плътен удар. След това Конате стреля с глава покрай вратата. Бърза атака на Галата пък завърши с неуспешен опит на Осимен да прехвърли Алисон.

Турският гранд създаваше сериозни проблеми на съперника с агресията си. Битката в средата на терена бе сериозна, а в последната част на първото полувреме не се стигна до сериозни положения. Грешките на играчите на Ливърпул обаче продължиха и в добавеното време Гравенберх загуби топката в много опасна зона, а след това повали Осимен пред наказателното поле. Гюндоган стреля в стената и Алисон не бе застрашен.

Мърсисайдци стартираха на високо темпо второто полувреме и се опита да натисне. Неразбирателство в защитата на домакините накара Чакър рано да се намесва. Отличен пробив на Фримпонг завърши с подаване към Екитике. Французинът с пета насочи топката към вратата, но Чакър бе на добра позиция и спря удара. Секунди по-късно Къртис Джоунс сбърка, като позволи на Осимен да му открадне топката, но се реваншира с блестящ шпагат.

След грешка на Конате се стигна до нова възможност за Осимен. Нигериецът напредна сам срещу Алисон, но не успя да го преодолее. Веднага след тази ситуация бразилският вратар показа, че има контузия и трябваше да бъде сменен от Мамардашвили. След няколко минути, в които играта бе накъсана, Арне Слот пусна тежката артилерия. В игра се появиха Исак и Салах. Веднага след влизането си шведът бе изведен на добра позиция от Виртц, но не успя да затрудни вратаря на домакините.