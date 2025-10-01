Новини
Всички резултати и голмайстори в Шампионската лига

1 Октомври, 2025 06:09

Вторият кръг от груповата фаза показа колко непредсказуем е турнирът и колко трудно дори за най-големите е да запазят пълен контрол върху случващото се на терена

Всички резултати и голмайстори в Шампионската лига - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Футболната вечер в Шампионската лига отново предложи всичко – голови спектакли, изненади и категорични победи на фаворитите. Вторият кръг от груповата фаза показа колко непредсказуем е турнирът и колко трудно дори за най-големите е да запазят пълен контрол върху случващото се на терена.

Реал Мадрид демонстрира истинска класа и разгроми Кайрат като гост с 5:0, затвърждавайки статута си на един от основните претенденти за трофея. Байерн Мюнхен също показа мощ, като не остави шансове на кипърския Пафос – 5:1. Атлетико Мадрид се възползва максимално от домакинството си и помете Айнтрахт Франкфурт с 5:1, докато Интер и Марсилия не срещнаха трудности срещу Славия Прага (3:0) и Аякс (4:0).

Изненадата на вечерта дойде от Истанбул, където Галатасарай успя да надвие Ливърпул с минималното 1:0, а Челси постигна ценен успех с 1:0 над Бенфика. Бодьо/Глимт и Тотнъм завършиха 2:2 в един от най-интересните двубои, а Аталанта стигна до късен обрат срещу Брюж за крайното 2:1.

Така вторият кръг вече начерта първите сериозни тенденции – испанските грандове изглеждат уверени, германците са стабилни, но сензациите не липсват, което обещава още по-голямо напрежение в предстоящите сблъсъци.

Ето как приключиха мачовете:

Атлетико Мадрид – Айнтрахт Франкфурт 4:1

1:0 Распадори 4', 2:0 Льо Норман 33', 3:0 Гризман 45', 3:1 Буркатд 57', 4:1 Гризман 68'

Челси – Бенфика 1:0

1:0 Риош 18'-автогол

Интер – Славия Прага 3:0

1:0 Мартинес 30', 2:0 Дъмфрийс 34', 3:0 Мартинес 60'

Будьо/Глимт – Тотнъм 2:2

1:0 Хауге 53', 2:0 Хауге 66', 2:1 Ван де Веен 69', 2:2 Гундерсен-автогол 86'

Галатасарай – Ливърпул 1:0

1:0 Осимен 15'-дузпа

Марсилия – Аякс 3:0

1:0 Пайшао 6', 2:0 Пайшао 13', 3:0 Грийнууд 26' 4:0 Обамеянг 53'

Пафос – Байерн Мюнхен 1:5

0:1 Кейн 16', 0:2 Герейро 21', 0:3 Джаксън 31', 0:4 Кейн 34', 1:4 Оршич 45', 1:5 Олисе 69'

Аталанта – Клуб Брюж 2:1

0:1 Цолис 38', 1:1 Самарджич 75'-дузпа, 2:1 Пашалич 87'

Кайрат Алмати – Реал Мадрид 0:5

0:1 Мбапе 25'-дузпа, 0:2 Мбапе 52', 0:3 Мбапе 74' 0:4 Камавинга 83', 0:5 Диас 93'


