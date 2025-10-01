Новини
Спорт »
Бг футбол »
Нов проблем пред Левски и Веласкес преди домакинството на Берое

Нов проблем пред Левски и Веласкес преди домакинството на Берое

1 Октомври, 2025 16:29 493 2

  • левски-
  • хулио веласкес-
  • футбол-
  • берое-
  • карл фабиен

В мача срещу Ботев Пловдив на "Колежа", Карл Фабиен получи петия си жълт картон през сезона и ще бъде наказан с един мач лишаване от състезателни права

Нов проблем пред Левски и Веласкес преди домакинството на Берое - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Старши треньорът на Левски Хулио Веласкес сигурност няма да може да разчита на контузения Карл Фабиен, както и на крайния защитник Майкон за мача с Берое в събота.

Както е известно, в мача срещу Ботев Пловдив на "Колежа", бразилецът получи петия си жълт през сезона и ще бъде наказан с един мач лишаване от състезателни права.

Проблемите за испанския наставник обаче не спират дотук. Под въпрос за двубоя със заралии е един от играчите, които бяха титуляри на стадион "Христо Ботев" - Асен Митков. Младежкият национал за пореден път се хвана за крака и бе заменен принудително. Както е известно, той редовно е преследван от травми като след един изигран двубой пропуска няколко от следващите.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Даниел

    0 0 Отговор
    Ама Фабиен изобщо не беше в групата за мача,как така е получил жълт картон?

    16:55 01.10.2025

  • 2 Веласкес, ама ти

    1 0 Отговор
    тоя Майкон за футболист ли го смяташ? Тоя не става за нищо

    17:14 01.10.2025

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ