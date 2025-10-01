Нов проблем пред Левски и Веласкес преди домакинството на Берое

Старши треньорът на Левски Хулио Веласкес сигурност няма да може да разчита на контузения Карл Фабиен, както и на крайния защитник Майкон за мача с Берое в събота.
Както е известно, в мача срещу Ботев Пловдив на "Колежа", бразилецът получи петия си жълт през сезона и ще бъде наказан с един мач лишаване от състезателни права.
Проблемите за испанския наставник обаче не спират дотук. Под въпрос за двубоя със заралии е един от играчите, които бяха титуляри на стадион "Христо Ботев" - Асен Митков. Младежкият национал за пореден път се хвана за крака и бе заменен принудително. Както е известно, той редовно е преследван от травми като след един изигран двубой пропуска няколко от следващите.
