Оливие Жиру с нов рекорд в Лига Европа

26 Септември, 2025 13:59 534 0

Според УЕФА, Жиру се превърна в третия най-възрастен голмайстор в историята на Лига Европа

Снимка: БГНЕС
Нападателят на Лил Оливие Жиру стана най-възрастният играч, отбелязал като резерва в мач от Лига Европа, според Opta. 38-годишният нападател влезе от скамейката в 67-ата минута при домакинската победа с 2:1 над Бран и вкара гол в 80-ата минута. Неговият гол запечата победата за френския отбор.

Според УЕФА, Жиру се превърна в третия най-възрастен голмайстор в историята на Лига Европа.

През сезон 2025/26 нападателят е отбелязал три гола в пет мача за Лил във всички състезания.


