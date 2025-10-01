Новини
Треньорът на Лудогорец: Имаме нашите очаквания, че ще направим силен мач

Треньорът на Лудогорец: Имаме нашите очаквания, че ще направим силен мач

1 Октомври, 2025 18:59 579 3

Когато играеш в Лига Европа, винаги се изправяш срещу много добри отбори

Треньорът на Лудогорец: Имаме нашите очаквания, че ще направим силен мач - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Треньорът на Лудогорец Руи Мота оцени Реал Бетис за втория мач на тима в турнира на УЕФА Лига Европа като много сериозен, но не се притеснява от негативния баланс в исторически план. В четвъртък "орлите" от Разград приемат финалиста в турнира на УЕФА Лига на конференциите във втората си среща, която започва в 19:45 часа.

Мота каза, че всички трябва да бъдат концентрирани върху сегашното състояние на двата състава.

"Когато играеш в Лига Европа, винаги се изправяш срещу много добри отбори. Някои казват, че Бетис е много добър отбор със страхотни футболисти и много добър треньор. Разбира се, ние ги уважаваме и винаги уважаваме всички, но също така си имаме нашите очаквания, че ще направим много добър мач утре", заяви Мота в началото на разговора.

Испанците обаче не успяха да спечелят първата си среща в турнира – завършиха 2:2 с Нотингам Форест и сега пристигат в търсене на пълен успех. След това беше попитан с какво би мигъл да надхитри човек като Мануел Пелегрини - треньорът на Бетис, който притежава огромен опит, водил е дори Реал (Мадрид).

”Той е страхотен треньор със страхотна история зад гърба си”, започна Мота, като преди това се засмя. "Много го уважавам и утре ще бъде шахматна игра. Смятам движенията да бъдат в наша полза, а не в негова".

Лудогорец има две поражения срещу този съперник и историята не е добра. Но това не го притеснява и се концентрира върху настоящето.

"Много пъти съм казвал, че във футбола стойност има единствено какво е положението днес. Бетис е добър клуб с голяма история. Но Лудогорец също има своята си история и трябва да приемем това с добра енергия, позитивно. Отборът е в добро настроение, работим много здраво и се надяваме да направим много добър мач срещу Бетис.

След мача с Малмьо казах, че Лудогорец изигра там най-постоянният си откъм представяне мач. Искам утре да изиграем отново такъв мач. Имахме нужда от такава среща, за да се чувстваме още по-сигурни и още по-мотивирани. И сега продължаваме да се развиваме и да играем такива мачове“, завърши португалският специалист.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 1488

    2 0 Отговор
    аз му викам черногорец щото са само цигани

    19:20 01.10.2025

  • 2 силно е ново начало разград

    0 0 Отговор
    на крадците милиардери

    19:24 01.10.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

