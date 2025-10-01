Хари Кейн подобри впечатляващ рекорд на Меси след шеметното си начало на сезона

Голмайсторът на Байерн Мюнхен Хари Кейн подобри впечатляващо постижение от най-добрите години на Лионел Меси в Барселона със страхотното си представяне през тази кампания.
Нападателят стана играчът с най-бързи 20 голови приноса от началото на един сезон в историята, след като достигна тази бройка за едва 742 игрови минути. На Кейн му трябваха 9 мача в 4 различни турнира, за да запише 17 гола и 3 асистенции от старта на кампанията. Така той подобри досегашния рекорд на Меси, който за 749 минути през сезон 2011/12 се отчете с 12 попадения и 8 голови паса. Третото място в класацията също принадлежи на аржентинеца - 844 минути през 2016/17, а четвъртото е за Кейн - 871 минути през 2020/21, когато той все още носеше екипа на Тотнъм. На петата позиция отново е капитанът на Англия за неговите първи 891 минути през миналия сезон.
