Монако препъна Манчестър Сити с дузпа в края

Отборите на Монако и Манчестър Сити направиха равенство 2:2 в среща от втория кръг в основната схема на Шампионската лига.

Съперниците си размениха на бързо по един гол до почивката, като "гражданите" поведоха чрез Ерлинг Холанд (15'), а малко след това равенството бе възстановено от Джордан Тезе (18'), като в края на първата част гостите успяха да си върнат предимството с ново попадение на норвежеца (44'). През втората част и двата отбора имаха своите шансове, като в добавеното време монегаските изляха леден душ във врата на англичаните, след като Ерик Дайър (90') вкара от дузпа секунди преди края на редовното време.

"Гражданите" като цяло бяха абсолютен хегемон на терена и отправиха почти 20 удара по посоката вратата на съперника, но редицата пропуски ги лешиха от възможността да запишат втори пореден успех, след като преди две седмици стартираха с победа с 2:0 срещу италианския шампион Наполи. Монако пък демонстрира отново доста слабости в отбрана, което бе и в основата на това те да не успеят отново да стигнат до победата, след като в първия си мач катастрофираха с 1:4 от Брюж в Белгия.

Големите надежди в лагера на домакините преди първия съдийски сигнал падаха върху бившия футболист на Тотнъм Ерик Дайър, който многократно се е сблъсквал с коравия тим на Джосеп Гуардиола в мачовете на Острова. Старши треньорът на Монегаските също така даде шанс и на капитана си Тило Керер, който в злополучния мач с Лориен си изкара два нелепи жълти картона и изгоря за следващия мач в Лига 1, но поне остава на линия за битките в Европа.

В отбрана Джосеп Гуардиола направи една промяна спрямо разгрома срещу Бърнли и днес стартира с Рубен Диаш на мястото на Матеус Нунеш, който бе разпределен на резервната скамейка за първия съдийски сигнал. В средата на терена пък бе даден шанс на Бернардо Силва вместо на Савиньо. На върха на атаката пък бе оставен отново да води неотразимият Холанд, който вкара първия гол срещу Наполи преди две седмици.

"Гражданите" подчиниха контрола над топката в първите минути, но домакините бяха тези, които първи потърсяха гола и спечелиха ъглов удар. В 11-тата минута пък Тижани Райндерс изпробва мерника си от границата на наказателното поле, но ударът му мина високо над напречната греда.

Тази ситуация се превърна в предварителен знак за монегаските и още при следващата опасност те бяха наказани. Йошко Гвардиол намери с мек и висок пас Ерлинг Холанд, а снажният скандинавец пусна в действие дългите си крака и той само протегна, за да копне топката и да прехвърли стража Филип Кьон, пращайки коженото кълбо във вратата.

Това бе 51-ви гол на Холанд в неговите 50 мача в Шампионската лига.

Въпреки именития съперник и негативното развитие на срещата домакините изобщо не се изплашиха и отговориха светкавично, като веднага след подновяването на играта спечелиха нов корнер. 60 секунди по-късно вече резултатът беше изравнен, след като Тезе пое подаване отвъд пеналтерията и отбеляза гол-шедьовър с технническо изпълнение и мощен изстрел.

Изравняването от своя страна подейства мотивиращо на гостуващия тим, който наложи тотална доминация и в рамките на следващия четвърт час бе цяло чудо, че не си върна предимството в резултата. В 29-ата минута Тижани Рейндърс можеше да накаже пропуск в отбраната на съперника и ударът му мина на сантиметри от левия страничен стълб, а в 33-тата топовен шут на Фил Фоудън навести напречната греда, като имаше и вратарска намеса от страна на Кьон. Още 4 минути по-късно и О'Райли можеше да запише името си сред голмайсторите, но стража от Княжеството уверено се хвърли в левия ъгъл на вратата си.

В 39-ата минута видяхме и първото официално предупреждение в срещата. Главният съдия Хесус Хил Манзано показа жълт картон на вратаря на английския гранд Джанлуиджи Донарума заради невърздържани реплики.

В 42-рата минута Джосеп Гуардиола се хвана за главата след поредния пропуск на неговите възпитаници. Непокритият Райндерс засече от вътрешността на наказателното поле, а Кьон спаси, но буквално прати топката в краката на Холанд, който вместо да добута в опразнената врата от малък ъгъл, прати топката от външната страна на мрежата.

Секунди по-късно обаче най-сетне логичното се случи и норвежецът бе изпуснат в пеналтерията, скачайки над всички. Ударът му с глава тупна коварно пред плонжа на вратаря Кьон и "гражданите" излязоха отново напред, а норвежецът ликува със своя 52-ри гол в "турнира на богатите".

След почивката съперниците заложиха повече на единоборствата и физическото надиграване в центъра на терена властваше в първите минути. Нещата се попромениха чак десетина минути след подновяването на играта, когато голмайсторът на домакините Тезе изпълни късно корнер, а от тази ситуация се стигна до центриране пред вратата на Донарума. Централният нападател на монегаските Фоларин Балогун стигна до поадаването и съвсем малко не му стигна да се разпише, като ударът му мина на сантиметри от дясната греда.

В 59-ата минута футболистите в бяло-червени спортни екпи отново бяха много близо до изравняването, а този път в глвано действащо лице се превърна Джанлуиджи Донарума, който запази паритета. Италианският страж демонстрира блестящ рефлекс при удара в срадата на вратата на Манес Аклиуш, който спечели поредния ъглов удар за тима си. Този път статичното положение внесе смут в пеналтерията на уверените гости и след рикошет в крака на бранител топката стигна до Кулибали, а той не успя да зарадва съотборниците си и прати топката високо над вратата.

Така след като играчите от Княжеството не се възползваха от своите шансове, те можеха да получат болезнен удар по амбициите си в средата на втората част. Тогава Бернардо Силва бе напът да убие интригата с трети гол, но в последния момент се намери кой да изчисти от голлинията.

В 73-тата минута "гражданите" имаха нова възможност, а един от най-активните на терена до почивката Тижани Райндерс завърши блестяща солова акция с шут в напречната греда.

Този шут доведе до нов импулс в играта на гостите и те за втори път от началото на сращата наложиха смазващата си доминация. Холанд, Фоудън, Райнърс и Нико направиха пропуски във времето до 81-вата минута, а това се оказа фатално за развитието на двубоя, тъй като преднината остана прекалено крехка, а малко преди края на редовното време наяве излезе и невидимата заплаха, която изтръгна две точки от ръцете на щаба на островитяните.