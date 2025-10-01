Футболист на Реал Мадрид излезе с официална позиция

Федерико Валверде отрече, че е отказал да играе като десен бек при победата над Кайрат в Казахстан в Шампионската лига, предаде ДПА.

Твърдеше се, че уругвайският национал е отказал да загрява с останалите резерви преди мача, а когато е трябвало да го направи по време на срещата, е останал с ръце зад гърба в знак на протест. Реал беше без двамата си десни защитници - Трент Александър-Арнолд и Дани Карбахал, като треньорът Шаби Алонсо пусна Раул Асенсио в тази роля.

Валверде, който бе свързван с трансфер в Манчестър Юнайтед през януари, използва социалните медии да опровергае тази информация.

"Прочетох няколко материала, които имат за цел да ми нанесат вреда. Знам, че съм имал и лоши мачове, наясно съм с това. Нищо не крия, отворен съм", написа Валверде в социалната мрежа X.

"Наистина съм тъжен. Може да кажете много неща за мен, но не и да казвате, че аз съм отказал да играя. Давал съм всичко и повече за този клуб. Играл съм с фрактури и контузии и никога не съм се оплаквал и не съм искал почивка", добави халфът.

"Имам добри отношения с треньора. Достатъчно добре се чувствам да му кажа къде предпочитам да играя, но винаги, винаги съм готов да играя на който и да е пост", настоя Валверде. "Оставял съм душата си за отбора и ще продължа да го правя, дори и понякога да не играя така, както ми се иска. Кълна се, че никога няма да се предам и ще се боря до края", написа още Федерико Валверде.