Уесли Снайдер и Марко ван Бастен за Аякс: Това са група идиоти, цареше хаос

Легендите на Аякс Уесли Снайдер и Марко ван Бастен останаха силно възмутени от разгрома на тима с 0:4 при гостуването му на Марсилия в Шампионска лига. Двамата бяха анализатори в студиото на Ziggo Sport, като не спестиха критиките си към тактиката на амстердамци.

“От самото начало се виждаха хаос и странни неща, нямаше никаква организация. Аякс пресираше твърде високо, а в защита играеш един на един. Защо? Играеш в Шампионската лига в Марсилия и разчиташ на ситуации един на един. Да, това е смело, но и безразсъдно. Тактиката на Аякс срещу Марсилия беше лоша. Ти играеш в Европа, не в нидерландското първенство. Ти си по-нисшият тим и трябва да се адаптираш. Не разбирам защо някой в клуба би бил доволен от тази игра. Ако оставяш толкова обширни пространства, нападателите на Марсилия знаят какво точно да правят с тях. Отчаян съм от цялото това персонално пазене. Накрая играчите са на позиции, на които не бива да бъдат. Това става, когато ги правиш пазачи, а не ги държиш назад. При 2:0 те продължиха да пресират високо. Играйте умно! Противниците ви не са слабаци. Това са група идиоти… Трябва да покажеш характер, да искаш топката и да имаш кураж. Ако играеш футбол, прави го с главата си”, беше тирадата на Снайдер.

Ван Бастен пък очевидно беше безмълвен от изказванията на треньора Джон Хейтинга, който отказа да определи тактиката си за грешна. „Намирам го за наистина невероятно. Той продължава да твърди, че срещу такъв отбор в Шампионската лига трябва да се пресира високо и да се поема риск. Това е просто лудост. Още от самото начало цареше хаос. От първата минута – отворена къща. Смятам за много странно да играеш един на един от първата минута. Смело е, но безсмислено“, реагира бившият топ нападател.

