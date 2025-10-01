Новини
Спорт »
Световен футбол »
Байерн Мюнхен удължава договора и вдига заплатата на Майкъл Олисе

Байерн Мюнхен удължава договора и вдига заплатата на Майкъл Олисе

1 Октомври, 2025 22:59 356 0

  • байерн мюнхен-
  • майкъл олисе-
  • футбол

Настоящият контракт на офанзивния халф е до лятото на 2029 година и в него няма откупна клауза

Байерн Мюнхен удължава договора и вдига заплатата на Майкъл Олисе - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Ръководството на Байерн Мюнхен е наясно с нарастващия интерес към една от звездите в отбора Майкъл Олисе и вече работи по подновяване на договора му. 23-годишният френски национал е желан от няколко клуба от Висшата лига, като най-вече от Ливърпул. Настоящият контракт на офанзивния халф е до лятото на 2029 година и в него няма откупна клауза.

В момента Олисе не е сред най-добре платените в Байерн. Фланговият нападател получава по 12 млн. евро на сезон, като с бонусите сумата може да достигне до 16 млн. евро. Шефовете на баварците искат да подновят договора на французина до 2031 година и да му увеличат годишното възнаграждение.

Надзорният съвет на клуба подкрепя спортния директор Макс Еберл в преговорите с офанзивния играч. Наскоро Херберт Хайнер заяви. "Той е едно от лицата на новия Байерн и се надяваме, че ще остане такъв за дълго време напред".

Еберл също коментира темата пред "Билд". "Майкъл вече оказа голямо влияние през първия си сезон. Той е играч, заради когото феновете идват на стадиона, удоволствие е да го гледаш. Той все още има три години и половина от договора си и ще става все по-важен играч за Байерн, оформяйки бъдещето на този отбор. Колкото по-дълго остане, толкова по-добре".

"Той имаше други предложения, когато го взехме, но ие успяхме да му покажем пътя, който може да поеме с нас, обяснявайки как може да стане ключова фигура в Байерн Мюнхен и постоянно да печели титли. Трансферът беше базиран на много силно убеждение и от двете страни. Ние в Байерн бяхме убедени, че той е точно този тип играч, който значително ще допринесе за нашия успех през следващите години. А Майкъл беше в нашата спортна концепция", добави Еберл.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ