Байерн Мюнхен удължава договора и вдига заплатата на Майкъл Олисе

Ръководството на Байерн Мюнхен е наясно с нарастващия интерес към една от звездите в отбора Майкъл Олисе и вече работи по подновяване на договора му. 23-годишният френски национал е желан от няколко клуба от Висшата лига, като най-вече от Ливърпул. Настоящият контракт на офанзивния халф е до лятото на 2029 година и в него няма откупна клауза.

В момента Олисе не е сред най-добре платените в Байерн. Фланговият нападател получава по 12 млн. евро на сезон, като с бонусите сумата може да достигне до 16 млн. евро. Шефовете на баварците искат да подновят договора на французина до 2031 година и да му увеличат годишното възнаграждение.

Надзорният съвет на клуба подкрепя спортния директор Макс Еберл в преговорите с офанзивния играч. Наскоро Херберт Хайнер заяви. "Той е едно от лицата на новия Байерн и се надяваме, че ще остане такъв за дълго време напред".

Еберл също коментира темата пред "Билд". "Майкъл вече оказа голямо влияние през първия си сезон. Той е играч, заради когото феновете идват на стадиона, удоволствие е да го гледаш. Той все още има три години и половина от договора си и ще става все по-важен играч за Байерн, оформяйки бъдещето на този отбор. Колкото по-дълго остане, толкова по-добре".

"Той имаше други предложения, когато го взехме, но ие успяхме да му покажем пътя, който може да поеме с нас, обяснявайки как може да стане ключова фигура в Байерн Мюнхен и постоянно да печели титли. Трансферът беше базиран на много силно убеждение и от двете страни. Ние в Байерн бяхме убедени, че той е точно този тип играч, който значително ще допринесе за нашия успех през следващите години. А Майкъл беше в нашата спортна концепция", добави Еберл.