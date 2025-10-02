ПСЖ със запомнящ се обрат като гост на Барселона

Барселона и Пари Сен Жермен изиграха много качествен, динамичен и интересен двубой, в който парижани стигнаха до обрат и драматична победа с 2:1 на "Луис Компанис" в сблъсък от втория кръг на основната фаза на Шампионската лига. Феран Торес откри резултата в 19-ата минута, а Сени Маюлу изравни в 38-ата. След това двата има не спряха да се атакуват и да търсят победата. До нея стигна актуалния носител на трофея след гол на Гонсало Рамош в 90-ата минута. Това бе трети пореден успех на парижани като гост на Барселона.

Още във втората минута Ямал направи страхотен пробив отдясно, след което намери в наказателното поле Феран Торес, но неговият удар бе блокиран.

Няколко минути след това отново големият талант на Барселона влезе отдясно, но този път Нуно Мендеш игра много добре в защита и отне топката от испанеца.

В 12-ата минута ПСЖ постави под напрежение Шчесни, след като Нуно Мендеш много добре центрира от корнер и Забарний засече с глава, но украинецът не успя да намери рамката на вратата, пропускайки добра възможност.

Три минути след това Барселона организира страхотна атака. Ямал с чудесен пас с външната част на обувката изведе Феран, който със самото поемане на топката премина покрай Шевалие и стреля към вратата. Забарний обаче успя да изчисти пред голлинията.

В 19-ата минута Витиня сгреши с едно подаване пред в своята, Ямал пое топката и намери Педри, който веднага продължи наляво към Рашфорд. Англичанинът с едно докосване центрира ниско в наказателното поле към Торес, който се хвърли напред и с десния крак прати топката в ъгъла. Хакими покри засадата, така че Барселона поведе с 1:0.

ПСЖ опита да отговори бързо и в 25-ата минута Баркола бе изведен от дълбочина и нахлу в наказателното поле, но си поведе много лошо топката, като по този начин пропиля добра възможност.

Двубоят стана много двуостър. В 26-ата минута Педри преодоля технично двама съперници и намери Олмо, но неговият изстрел бе отклонен в корнер. Малко след това Ерик Гарсия претендираше за дузпа заради това, че Забарний е изритал крака му, но след бърза проверка от страна на ВАР ситуацията остана без последствия.

В 29-ата минута Хакими стреля опасно, но Шчесни реагира добре и изби в ъглов удар.

Парижани организираха страхотна атака в 38-ата минута. Нуно Мендеш пое топката още в своята половина, напредна отляво с рейд от близо 30 метра, след което много добре видя Маюлу пред границата на наказателното поле. Младият нападател си пое чудесно топката и стреля над Шчесни за 1:1.

ПСЖ завърши по-силно полувремето. Баркола имаше нелоша възможност в 41-вата минута, но стреля над вратата.

В самия край на частта Рашфорд проби добре отляво и потърси Торес до близката греда, но в последния момент топката бе изчистена в ъглов удар.

ПСЖ започна агресивно и второто полувреме. В 52-рата минута Мбайе се пребори с Кунде и проби отляво, но се забави с подаването и загуби топката. Малко след това Баркола влезе отдясно и стреля, но Шчесни изби.

Гостите продължиха да бъдат по-активни, но в 61-вата минута Барселона организира светкавична контраатака. Ямал напредна на скорост и бе препънат от Нуно Мендеш пред границата на наказателното поле. Португалецът имаше вече жълт картон и домакините поискаха да му бъде показан втори, но Майкъл Оливър не бе на същото мнение. Ямал пък изпълни лошо свободния удар.

Барселона на свой ред пое инициативата в тези минути. Скоро след това Забарний не игра добре при центриране на Торес, след което топката стигна до Олмо, който я насочи към вратата. Хакими обаче се намеси блестящо и изби пред голлинията.

В 72-рата минута Флик направи тройна смяна - Левандовски, Касадо и Балде замениха съответно Рашфорд, Олмо и Жерард Мартин. Гонсало Рамош пък влезе на мястото на Фабиан Руис. Малко преди това Люка Ернандес бе заменил Мбайе.

В 79-ата минута Хакими получи в наказателното поле и точно щеше да нанесе удар, но Торес, който се бе върнал в защита, направи впечатляващ шпагат, с който предотврати опасността. Минута след това Ямал стреля встрани от целта.

В 84-тата минута след грешка на Левандовски топката стигна до Канг-Ин Лий, който стреля малко след границата на наказателното поле, но топката срещна далечната греда.

Атаките към двете врати продължиха. В последната минута на редовното време гостите организираха смъртоносна атаката. Витиня намери отдясно Хакими, който напредна и превъзходно намери Рамош. Португалецът веднага стреля покрай Шчесни, носейки победата на ПСЖ.